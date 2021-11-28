Битва грандів: "Челсі" та "Манчестер Юнайтед" не виявили переможця (відео)

Джейдон Санчо забив у другому матчі поспіль, але для перемоги над принциповим суперником цього не вистачило.

У 13-му турі чемпіонату Англії зустрілися два принципові суперники: "Челсі" приймав "Манчестер Юнайтед".

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Фаворитом у цьому протистоянні виглядав лондонський клуб, але "Манчестер Юнайтед" нещодавно отримав шокову терапію: після низки незадовільних результатів у відставку було відправлено Оле-Гуннара Сульшера. Після цього "червоні дияволи" перемогли "Вільярреал" у Лізі чемпіонів, а тепер зіткнулися із серйозним опонентом у внутрішньому чемпіонаті.

Після безгольового першого тайму командам вдалося перейти до результативних дій у другій половині матчу. Джейдон Санчо вивів гостей уперед. Але утримати перевагу "Ман Юнайтед" не вдалося: "Челсі" отримав право на пенальті, який реалізував Жоржіньо, встановивши фінальний рахунок 1:1.

Зазначимо, що арбітр матчу показав сумарно 8 жовтих карток: 5 із них — гравцям "Манчестер Юнайтед" та 3 — гравцям "Челсі".

За підсумками цього матчу "Челсі" зберіг за собою перше місце в турнірній таблиці. У активі команди Томаса Тухеля 30 очок. "Манчестер Юнайтед" опустився ще нижче — тепер один із топ-клубів англійської Прем'єр-ліги тепер розташувався на 8 сходинці. В активі підопічних Майкла Карріка, який тимчасово очолює команду, лише 18 очок. Стільки ж — у "Брайтона" та "Лестера".

Нагадаємо, що 21 листопада "Манчестер Юнайтед" відправив у відставку Оле-Гуннара Сульшера. Під його керівництвом манчестерський клуб за три роки не виграв жодного титулу.

[ + – ] Челсі – Манчестер Юнайтед – 1:1. Відео голів

Чемпіонат Англії 13-й тур

"Челсі" — "Манчестер Юнайтед" — 1:1 (0:0)

Голи: 0:1, Санчо, 50; 1:1, з пенальті, Жоржіньо, 69.