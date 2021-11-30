"Жизнь за клеткой - это тоже спорт, но другой": Хабиб Нурмагомедов о денежных расходах

Бывший чемпион UFC в легком весе отказался драться с Флойдом Мейвезером-младшим и заявил, что его не интересуют деньги.

Дагестанский боец смешанных единоборств и бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем отношении к деньгам и перспективе возвращения в спорт. Хабиб дал интервью YouTube-каналу крупного спортивного вещателя ESPN.

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По словам Нурмагомедова, он не испытывает дефицита финансов и даже наоборот — решает, куда потратить заработанный капитал.

"Год назад у меня был вариант подраться с Флойдом Мейвезером. Дана Уайт тогда задал вопрос Али Абдель-Азизу: "Почему Хабиб не спрашивает у меня, сколько он заработает за этот бой?" Это очень интересно. Иногда я ловлю себя на мысли, что люди не понимают меня. Все любят деньги и они очень важны. Но для меня это не все. У меня есть деньги, я в порядке.

Если Господь даст мне время, чтобы потратить мои деньги, это будет очень хорошо. Заработать деньги — одно, другое — как потратить их. Мне нужно понять, как я собираюсь потратить свое время и свои деньги. Со спортом я уже закончил, в моей жизни теперь есть другой спорт и это не ММА. Мой новый спорт — это реальная жизнь. В последние 32-33 года я жил в клетке, а жизнь за клеткой – это тоже спорт, но другой", — заявил Хабиб Нурмагомедов.

33-летний боец объявил о завершении профессиональной карьеры в октябре 2020 года. Он ушел из октагона непобежденным, проведя на профессиональном уровне 29 поединков. В течение карьеры в UFC Хабиб Нурмагомедов сумел стать чемпионом в легком весе и трижды успешно защитил титул. В трех последних боях в UFC Хабиб побеждал таких соперников как Конор Макгрегор, Дастин Порье и Джастин Гэджи.

Ранее Фокус рассказывал, что брат Хабиба Нурмагомедова был задержан в России за наезд на полицейского.