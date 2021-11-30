"Життя за кліткою — це теж спорт, але інший": Хабіб Нурмагомедов про грошові витрати

Колишній чемпіон UFC у легкій вазі відмовився битися із Флойдом Мейвезером-молодшим і заявив, що його не цікавлять гроші.

Дагестанський боєць змішаних єдиноборств і колишній чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов розповів про своє ставлення до грошей ті перспективи повернення у спорт. Хабіб дав інтерв'ю YouTube-каналу великого спортивного мовника ESPN.

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За словами Нурмагомедова, він не відчуває дефіциту фінансів і навіть навпаки — вирішує, куди витратити зароблений капітал.

"Рік тому в мене був варіант побитися із Флойдом Мейвезером. Дана Вайт тоді запитав Алі Абдель-Азізу: "Чому Хабіб не питає в мене, скільки він заробить за цей бій?" Це дуже цікаво. Іноді я ловлю себе на думці, що люди не розуміють мене. Усі люблять гроші й вони дуже важливі. Але для мене це не все. У мене є гроші, я в нормі.

Якщо Господь дасть мені час витратити мої гроші, це буде дуже добре. Заробити гроші — одне, інше — як витратити їх. Мені потрібно зрозуміти, як я збираюся витратити свій час і свої гроші. Зі спортом я вже закінчив, у моєму житті тепер є інший спорт і це не ММА. Мій новий спорт — це реальне життя. В останні 32-33 роки я жив у клітці, а життя за кліткою — це теж спорт, але інший", — заявив Хабіб Нурмагомедов.

33-річний боєць оголосив про завершення професійної кар'єри у жовтні 2020 року. Він пішов з октагону непереможеним, провівши на професійному рівні 29 поєдинків. Протягом кар'єри в UFC Хабіб Нурмагомедов зумів стати чемпіоном у легкій вазі й тричі успішно захистив титул. У трьох останніх боях у UFC Хабіб перемагав таких суперників як Конор Макгрегор, Дастін Пор'є та Джастін Геджі.

Раніше Фокус розповідав, що брата Хабіба Нурмагомедова було затримано в Росії за наїзд на поліцейського.