Брата Хабіба Нурмагомедова затримали за наїзд на поліцейського (відео)

Слідство припускає, що Нурмагомедов поспішав на рейс, тож не став зупинятися на вимогу правоохоронця.

В аеропорту Шереметьєво поліція затримала брата бійця змішаних бойових мистецтв Хабіба Нурмагомедова – Усмана, а також його товариша Камала Ідрісова. Про це повідомляє Baza.

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За даними поліції, ці люди наїхали автомобілем на співробітника правоохоронних органів біля аеропорту в Дагестані. Затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Повідомляється, що інцидент із наїздом на співробітника поліції стався вранці 11 листопада, коли Усман Нурмагомедов із товаришем планували вилетіти до Москви з Махачкали.

На в'їзді до махачкалинського аеропорту ці люди наїхали на співробітника поліції, який перебував на посту на КПП. Відомо, що поліцейський був із місцевих мешканців, його направили працювати в республіку Дагестан з Нижнього Новгорода.

Імовірно, що швидкість 207 км/год, з якою їхав автомобіль Toyota Camry Усмана Нурмагомедова, стала приводом, щоб поліцейський зупинив авто на КПП у Махачкалі.

[ + – ] Toyota Camry Усмана Нурмагомедова

У Москві Нурмагомедова та його товариша вже чекали співробітники російської транспортної поліції. Представники слідства припускають, що Нурмагомедов поспішав на рейс і тому вирішив не зупинятися на вимогу співробітника поліції. Зважаючи на все, вже перебуваючи у відділенні поліції, він викладав фото зі спортивного залу, намагаючись ввести в оману підписників. "Хто де, а ми в залі", — писав він в Instagram.

[ + – ] Фото з Instagram Усмана Нурмагомедова.

Раніше Нурмагомедов викладав в Instagram допис з обговоренням майбутнього перельоту.

Раніше Фокус повідомляв, що мить, коли сталася смертельна ДТП за участю Ксенії Собчак, потрапила на відео. На знятих кадрах можна бачити, як Maybach, у якому перебувала російська селебріті, порушив правила, обганяючи автобус, і врізався в інший автомобіль. Під час зіткнення його пасажирка загинула.