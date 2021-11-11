Брат Хабиба Нурмагомедова задержан за наезд на полицейского (фото, видео)

Следствие предполагает, что Нурмагомедов спешил на рейс, поэтому не стал останавливаться по требованию правоохранителя.

В аэропорту Шереметьево полиция задержала брата бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова — Усмана, а также его товарища Камала Идрисова. Об этом сообщает Baza.

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По данным полиции, эти люди наехали на автомобиле на сотрудника правоохранительных органов возле аэропорта в Дагестане. Задержанные находятся в изоляторе временного содержания.

Сообщается, что инцидент с наездом на сотрудника полиции имел место утром 11 ноября, когда Усман Нурмагомедов с товарищем планировали вылететь в Москву из Махачкалы.

На въезде в махачкалинский аэропорт эти люди наехали на сотрудника полиции, который находился на посту на КПП. Известно, что полицейский был не из местных жителей, его направили на работу в республику Дагестан из Нижнего Новгорода.

Предположительно, что скорость 207 км/ч, с которой ехал автомобиль Toyota Camry Усмана Нурмагомедова, послужила поводом, чтобы полицейский остановил авто на КПП в Махачкале.

[ + – ] Toyota Camry Усмана Нурмагомедова

В Москве Нурмагомедова и его товарища уже поджидали сотрудники российской транспортной полиции. Представители следствия допускают, что Нурмагомедов спешил на рейс и поэтому решил не останавливаться по требованию сотрудника полиции. Судя по всему, уже находясь в отделении полиции, он выкладывал фото из спортивного зала, пытаясь ввести в заблуждение подписчиков. "Кто где, а мы в зале", — писал он в Instagram.

[ + – ] Фото из Instagram Усмана Нурмагомедова.

Ранее Нурмагомедов выкладывал в Instagram посты с обсуждением будущего перелета.

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