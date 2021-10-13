Момент смертельного ДТП с участием Ксении Собчак попал на видео

На кадрах видно, как Maybach, в котором находилась телеведущая, с нарушениями обгонял автобус и врезался в Volkswagen, в результате чего погибла пассажирка автомобиля.

На камеры видеонаблюдения попал момент смертельного ДТП в Краснодарском крае с участием телеведущей Ксении Собчак. Видеозаписи опубликовал телеканал RT.

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Столкновение машин запечатлели камеры наружного наблюдения, в то время как внутренние камеры в автобусе, который также участвовал в аварии, сняли то, что происходило внутри него в момент удара.

На кадрах видно, что черный автомобиль, внутри которого находилась телеведущая, совершал обгон автобуса на дороге с одной сплошной линией разметки и столкнулся с белым такси, которое затем отлетело и ударилось об автобус. В результате столкновения погибла 35-летняя пассажирка в белой машине, ее подруга и таксист получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Как сообщает издание "Комсомольская правда", водитель Олег Цой, перевозивший Собчак, предварительно признал свою вину. Сейчас он активно сотрудничает со следствием. Накануне суд на время разбирательств избрал ему меру пресечения — двухмесячный домашний арест.

Отмечается, что в момент аварии водитель чувствовал себя нормально, на линию он вышел здоровым.

Напомним, что автомобиль, в котором находилась российская политик и телеведущая Ксения Собчак Mercedes S 500, устроил смертельное ДТП в российском Сочи. Maybach, в котором находилась ведущая, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, после чего автомобиль отбросило на автобус, в салоне которого находились 10 человек.

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