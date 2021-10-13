Момент смертельного ДТП за участю Ксенії Собчак потрапив на відео

На кадрах видно, як Maybach, у якому перебувала телеведуча, з порушеннями обганяв автобус і врізався у Volkswagen, в результаті чого загинула пасажирка автомобіля.

На камери відеоспостереження потрапив момент смертельного ДТП в Краснодарському краї за участю телеведучої Ксенії Собчак. Відеозаписи опублікував телеканал RT.

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Зіткнення машин зняли камери зовнішнього спостереження, тоді як внутрішні камери в автобусі, який також брав участь в аварії, зняли те, що відбувалося всередині нього в момент удару.

На кадрах видно, що чорний автомобіль, всередині якого перебувала телеведуча, здійснював обгін автобуса на дорозі з однією суцільною лінією розмітки і зіткнувся з білим таксі, яке потім відлетіло і вдарилося об автобус. У результаті зіткнення загинула 35-річна пасажирка у білій машині, її подруга й таксист отримали серйозні травми та були госпіталізовані.

Як повідомляє видання "Комсомольская правда", водій Олег Цой, який перевозив Собчак, попередньо визнав свою провину. Зараз він активно співпрацює зі слідством. Напередодні суд на час розгляду обрав йому запобіжний захід — двомісячний домашній арешт.

Відзначається, що в момент аварії водій почувався нормально, на лінію він вийшов здоровим.

Нагадаємо, що автомобіль, у якому перебувала російська політикиня та телеведуча Ксенія Собчак Mercedes S 500, влаштував смертельне ДТП в російському Сочі. Maybach, в якому перебувала ведуча, під час обгону виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Volkswagen, після чого автомобіль відкинуло на автобус, у салоні якого було 10 осіб.

Раніше Фокус повідомляв, що п'яний депутат із Бердянська влаштував ДТП і збив пішохода. Винуватцем аварії виявився Микола Рудницький, який намагався втекти з місця НП до приїзду силовиків. Драгер показав 2,2 проміле при нормі 0.2.