"Я все меньше верю в футбольные награды": Касильяс раскритиковал "Золотой мяч"

Бывший голкипер мадридского "Реала" осуждает победу Лионеля Месси в премии "Золотой мяч-2021".

Легендарный испанский вратарь Икер Касильяс поделился мнением относительно победы Лионеля Месси в премии "Золотой Мяч-2021". 40-летний вратарь написал о своем отношении к церемонии на странице в Twitter.

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"Мне становится все труднее и труднее верить в футбольные награды. Для меня Месси входит в пятерку лучших игроков за всю историю, но вы должны начать понимать, как определять, кто из футболистов более выдающийся по итогам сезона. Это не так уж сложно, черт возьми! Но другие люди усложняют процесс", — написал Касильяс.

Отметим, что Икер Касильяс почти всю свою игровую карьеру защищал цвета мадридского "Реала" — главного соперника "Барселоны" в чемпионате Испании. Как известно, Лионель Месси так же почти всю свою карьеру провел в "Барселоне", и не единожды забивал в ворота Касильяса. Лишь минувшим летом Месси перешел в ПСЖ.

В составе сборной Испании Касильяс выиграл два чемпионата Европы (2008; 2012) и чемпионат мира (2010).

Икер Касильяс завершил игровую карьеру в 2020 году из-за проблем с сердцем. В 2019 на тренировке футбольного клуба "Порту" испанскому вратарю стало плохо — он перенес инфаркт. В последнем сезоне Касильяс ни разу не вышел на поле.

Напомним, что 29 ноября в Париже состоялась церемония премии "Золотой Мяч-2021", победителем которой стал Лионель Месси. Аргентинский нападающий в борьбе за звание лучшего футболиста года по версии France Football опередил польского форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовского. В тройке призеров также оказался полузащитник "Челси" и сборной Италии Жоржиньо, выигравший Лигу чемпионов и Евро-2020.