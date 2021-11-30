"Я все менше вірю у футбольні нагороди": Касільяс розкритикував "Золотий м'яч"

Колишній голкіпер мадридського "Реала" засуджує перемогу Ліонеля Мессі в премії "Золотий м'яч-2021".

Легендарний іспанський воротар Ікер Касільяс поділився думкою щодо перемоги Ліонеля Мессі в премії "Золотий М'яч-2021". 40-річний воротар написав про своє ставлення до церемонії на сторінці в Twitter.

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"Мені стає все важче і важче вірити у футбольні нагороди. Для мене Мессі входить до п'ятірки найкращих гравців за всю історію, але ви повинні почати розуміти, як визначати, хто з футболістів видатніший за підсумками сезону. Це не так вже й складно, чорт забирай! Але інші люди ускладнюють процес", — написав Касільяс.

Зазначимо, що Ікер Касільяс майже всю свою ігрову кар'єру захищав кольори мадридського "Реала" — головного суперника "Барселони" в чемпіонаті Іспанії. Як відомо, Ліонель Мессі також майже всю свою кар'єру провів у "Барселоні", і не раз забивав у ворота Касільяса. Лише минулого літа Мессі перейшов у ПСЖ.

У складі збірної Іспанії Касільяс виграв два чемпіонати Європи (2008; 2012) та чемпіонат світу (2010).

Ікер Касільяс завершив ігрову кар'єру в 2020 році через проблеми із серцем. У 2019 році на тренуванні футбольного клубу "Порту" іспанському воротареві стало погано — він переніс інфаркт. В останньому сезоні Касільяс жодного разу не вийшов на поле.

Нагадаємо, що 29 листопада в Парижі відбулася церемонія премії "Золотий М'яч-2021", переможцем якої став Ліонель Мессі. Аргентинський нападник у боротьбі за звання найкращого футболіста року за версією France Football випередив польського форварда мюнхенської "Баварії" Роберта Левандовського. У трійці призерів також опинився півзахисник "Челсі" та збірної Італії Жоржіньйо, який виграв Лігу чемпіонів та Євро-2020.