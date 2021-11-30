Чрезвычайная ситуация: у "Манчестер Сити" осталось только 14 футболистов

Главный тренер английского гранда Хосеп Гвардиола обеспокоен кадровой ситуацией в команде перед матчами в английской Премьер-лиги.

Футбольный клуб "Манчестер Сити" столкнулся с кадровыми проблемами. В расположении главного тренера Хосепа Гвардиолы осталось только 14 здоровых футболистов, сообщает ВВС.

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Команда, по словам Гвардиолы, находится в "чрезвычайной ситуации", имея в составе только 14-15 игроков перед матчем Премьер-лиги с "Астон Виллой".

Ферран Торрес пропустит матч из-за проблемы с ногой, а защитник Эмерик Ляпорт дисквалифицирован. Лидер команды Кевин де Брюйне еще не возобновил тренировки, несмотря на отрицательный результат теста после борьбы с Covid-19, и не будет играть.

Участие в матче таких игроков, как Фил Фоден и Джек Грилиш, остается под вопросом. Гвардиола говорит, что даже если они будут в хорошей форме, оба игрока не смогут провести на поле много времени.

Главный тренер "Сити" обеспокоен положением дел в команде, учитывая то, что наступает самое загруженное время сезона, когда девять игр Премьер-лиги должны быть сыграны за шесть недель.

"У нас чрезвычайная ситуация в команде, потому что у нас очень мало людей", — сказал Гвардиола. "Мы никогда не жалуемся, когда игроки не могут играть из-за травм или красных карточек, потому что я очень доверяю команде и могут войти другие игроки. Но у нас большие проблемы с декабрем — самым тяжелым месяцем в году. У нас всего 14 или 15 игроков. И многие из них уже отыграли много минут в текущем сезоне".

Помимо вернувшегося в строй Джона Стоунза, против "Астон Виллы" смогут сыграть футболисты из молодежной команды: Коул Палмер и Джеймс Макати.

Продолжительность отсутствия Де Брюйне все еще остается неопределенной. Гвардиола сказал, что бельгиец должен поработать на тренировках, прежде, чем вернуться в игру.

"Кевин вернулся, но ему нужно время, чтобы прийти в форму", — сказал он. "Все люди, у которых был Covid, объясняют, что они истощены и устали, и им нужно время, а Кевин — игрок, которому нужно быть в хорошей форме, иначе он не сможет показать свои лучшие качества".

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