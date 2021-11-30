Надзвичайна ситуація: у "Манчестер Сіті" залишилося лише 14 футболістів

Головний тренер англійського гранда Жузеп Гвардіола стурбований кадровою ситуацією у команді перед матчами до англійської Прем'єр-ліги.

Футбольний клуб "Манчестер Сіті" зіштовхнувся з кадровими проблемами. У розташуванні головного тренера Жузепа Гвардіоли залишилося лише 14 здорових футболістів, повідомляє ВВС.

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Команда, за словами Гвардіоли, перебуває у "надзвичайній ситуації", маючи у складі лише 14-15 гравців перед матчем Прем'єр-ліги з "Астон Віллою".

Ферран Торрес пропустить матч через проблему з ногою, а захисника Емеріка Ляпорта дискваліфіковано. Лідер команди Кевін де Брюйне ще не відновив тренування, незважаючи на негативний результат тесту після боротьби з Covid-19, і не гратиме.

Участь у матчі таких гравців, як Філ Фоден і Джек Гріліш, залишається під питанням. Гвардіола каже, що навіть якщо вони будуть у гарній формі, обидва гравці не зможуть провести на полі багато часу.

Головний тренер "Сіті" стурбований станом справ у команді, враховуючи те, що настає найзавантаженіший час сезону, коли дев'ять ігор Прем'єр-ліги мають бути зіграні за шість тижнів.

"У нас надзвичайна ситуація у команді, тому що в нас дуже мало людей", — сказав Гвардіола. "Ми ніколи не скаржимося, коли гравці не можуть грати через травми або червоні картки, тому що я дуже довіряю команді та можуть увійти інші гравці. Але в нас великі проблеми з груднем — найважчим місяцем на рік. У нас всього 14 або 15 гравців. І багато з них уже відіграли багато хвилин цього сезону".

Крім Джона Стоунза, який повернувся, проти "Астон Вілли" зможуть зіграти футболісти з молодіжної команди: Коул Палмер і Джеймс Макаті.

Тривалість відсутності Де Брюйне досі залишається невизначеною. Гвардіола сказав, що бельгієць має попрацювати на тренуваннях, перш ніж повернутися в гру.

"Кевін повернувся, але йому потрібен час, щоб прийти у форму", — сказав він. "Усі люди, у яких був Covid, пояснюють, що вони виснажені та втомилися, і їм потрібен час, а Кевін — гравець, якому потрібно бути в хорошій формі, інакше він не зможе показати свої найкращі якості".

Раніше Фокус розповідав, що зірка "Манчестер Сіті" Джек Гріліш закрутив роман із британською акторкою. Пікантність ситуації у тому, що футболіст не розлучився зі своєю дівчиною.