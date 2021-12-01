На пенсию - в 30. Британская теннисистка Йоханна Конта внезапно объявила о завершении карьеры

Спортсменка оставалась вне игры с августа, когда переболела коронавирусом и пропустила Олимпийские Игры.

Первая ракетка Великобритании в женском одиночном разряде Йоханна Конта объявила о завершении карьеры. Об этом спортсменка написала на своей странице в Twitter.

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Причиной решения прекратить выступления на профессиональном уровне британка назвала "неспособность достигать успехов".

"Благодарна". Это слово, которое я, вероятно, использовала чаще всего в течение своей карьеры, и это слово, которое, как мне кажется, лучше всего объясняет ее конец.

Моя игровая карьера подошла к концу, и я невероятно благодарна судьбе за то, какой эта карьера была. Все факты указывают на то, что я не "добиваюсь" успеха в этой профессии.

Однако моя удача материализовалась в людях, которые вошли в мою жизнь и повлияли на мое существование за рамками тенниса. И я невероятно благодарна этим людям. Вы знаете, кто вы.

Благодаря моей собственной стойкости и под руководством других я смогла воплотить в жизнь свои мечты", — написала 30-летняя теннисистка.

Издание The Sun сообщает, что одной из причин, побудивших Конту завершить карьеру в 30 лет, могло стать желание теннисистки создать семью в 2022 году, о котором она ранее заявляла.

Несмотря на статус лучшей теннисистки Великобритании, за свою карьеру Конта так и не смогла выиграть турнир "Большого Шлема". Она приближалась к финалам три раза, но так и не смогла преодолеть стадию 1/2. В 2016 году Йоханна Конта проиграла немке Анжелике Кербер в полуфинале Australian Open. А в 2017-м британка считалась одной из фавориток домашнего "Уимблдона", но также уступила Винус Уильямс.

Последний шанс выйти в финал крупного турнира Конта упустила в 2019 году, на "Ролан Гаррос". Тогда она проиграла чешке Маркете Вондроусовой.

Ранее Фокус рассказывал, что после розыгрыша "Уимблдона-2021" Йоханна Конта объявила, что в ее команде был зафиксирован случай заражения коронавирусом. После этого спортсменка ушла на самоизоляцию и заявила, что не сыграет на Олимпийских играх в Токио. Затем теннисистка сдала положительный тест на Covid-19.