На пенсію — в 30: Британська тенісистка Джоанна Конта раптово оголосила про завершення кар'єри

Спортсменка залишалася поза грою із серпня, коли перехворіла на коронавірус і пропустила Олімпійські Ігри.

Перша ракетка Великобританії у жіночому одиночному розряді Джоанна Конта оголосила про завершення кар'єри. Про це спортсменка написала на своїй сторінці у Twitter.

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Причиною рішення припинити виступи на професійному рівні британка назвала "нездатність досягати успіхів".

"Вдячна". Це слово, яке я, ймовірно, використовувала найчастіше протягом своєї кар'єри, і це слово, яке, на мою думку, найкраще пояснює її кінець.

Моя ігрова кар'єра добігла кінця, і я неймовірно вдячна долі за те, якою ця кар'єра була. Усі факти вказують на те, що я не "домагаюся" успіху в цій професії.

Однак мій успіх матеріалізувався в людях, які увійшли в моє життя і вплинули на моє існування за межами тенісу. І я неймовірно вдячна цим людям. Ви знаєте, хто ви.

Завдяки моїй власній стійкості та під керівництвом інших я змогла втілити свої мрії в життя", — написала 30-річна тенісистка.

Видання The Sun повідомляє, що однією з причин, які спонукали Конта завершити кар'єру в 30 років, могло стати бажання тенісистки створити сім'ю у 2022 році, про що вона раніше заявляла.

Незважаючи на статус найкращої тенісистки Великобританії, за свою кар'єру Конта так і не змогла виграти турнір "Великого Шолома". Вона наближалася до фіналів тричі, але не змогла подолати стадію 1/2. У 2016 році Джоанна Конта програла німкені Анжеліці Кербер у півфіналі Australian Open. А в 2017-му британка вважалася однією з фавориток домашнього "Вімблдону", але також поступилася Вінус Вільямс.

Останній шанс вийти у фінал великого турніру Конта втратила в 2019 році на "Ролан Гаррос". Тоді вона програла чешці Маркеті Вондроусовій.

Раніше Фокус розповідав, що після розіграшу "Вімблдону-2021" Джоанна Конта оголосила, що в її команді було зафіксовано випадок зараження коронавірусом. Після цього спортсменка пішла на самоізоляцію і заявила, що не зіграє на Олімпійських іграх у Токіо. Потім тенісистка отримала позитивний тест на Covid-19.