Двоє топтенісистів оголосили, що не зіграють на Олімпіаді-2020

Чоловіча та жіноча сітки на Олімпійських іграх 2020 зазнали серйозних втрат.

Швейцарський тенісист Роджер Федерер оголосив про рішення пропустити Олімпійські ігри в Токіо.

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39-річний спортсмен, який недавно сенсаційно вилетів в 1/4 "Вімблдону", не гратиме на Олімпіаді через серйозні проблеми з коліном.

"Під час сезону на траві у мене, на жаль, зламалося коліно, і я погодився з тим, що повинен відмовитися від участі в Олімпійських іграх в Токіо. Я дуже розчарований, тому що кожен раз, коли я представляв Швейцарію, це було честю і яскравою подією в моїй карʼєрі. Я вже почав реабілітацію в надії повернутися в тур цього літа. Я бажаю всій швейцарській команді удачі і буду міцно уболівати здалеку", — написав Федерер на своїй сторінці в Instagram.

Роджер Федерер протягом своєї карʼєри 20 разів вигравав турніри "Великого Шолома" і ставав олімпійським чемпіоном у 2008 році. У поточному сезоні досвідчений швейцарець зіграв тільки в пʼяти турнірах і в жодному з них не зумів дійти хоча б до фіналу. На "Вімблдоні" Федерер програв польському тенісистові Хуберту Хуркачу, після чого заявив, що це міг бути його останній "Вімблдон" в карʼєрі.

Слідом за швейцарським тенісистом про пропуск Олімпійських ігор заявила і перша ракетка Великобританії Йоханна Конта. Вона була змушена піти на самоізоляцію під час "Вімблдону" через виявлений коронавірус у одного з членів її команди. Після цього британка також відчула симптоми захворювання і врешті здала позитивний тест. Хвороба вибила Конту з тонусу, у результаті чого вона не тренувалася 2,5 тижні. За словами спортсменки, вона зрозуміла, що не встигне належним чином підготуватись до Олімпіади в Токіо.

"Це жахлива реальність для мене, оскільки представлення команди Великобританії на Олімпійських іграх в Ріо у 2016 році — один з найцінніших спогадів моєї карʼєри. Я зроблю все можливе, щоб повністю відновити здоровʼя і фізичну форму і незабаром знову бути готовою до участі в змаганнях", — йдеться в заяві, опублікованій в офіційному Twitter-акаунті Конти.

Нагадаємо, раніше про відмову виступати на Олімпіаді оголосив Рафаель Надаль. Іспанець пояснив своє рішення бажанням зберегти організм у нормальному функціональному стані і провести профілактику травм.