Двое топ-теннисистов объявили, что не сыграют на Олимпиаде-2020

Мужская и женская сетки на Олимпийских играх 2020 понесли серьезные потери

Швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил о решении пропустить Олимпийские игры в Токио.

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39-летний спортсмен, недавно сенсационно вылетевший в 1/4 "Уимблдона" не будет играть на Олимпиаде из-за серьезных проблем с коленом.

"Во время сезона на траве у меня, к сожалению, сломалось колено, и я согласился с тем, что должен отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио. Я очень разочарован, так как каждый раз, когда я представлял Швейцарию, это было честью и ярким событием в моей карьере. Я уже начал реабилитацию в надежде вернуться в тур этим летом. Я желаю всей швейцарской команде удачи и буду крепко болеть издалека", — написал Федерер на своей странице в Instagram.

Роджер Федерер в течение своей карьеры 20 раз выигрывал турниры "Большого Шлема" и становился олимпийским чемпионом в 2008 году. В текущем сезоне опытный швейцарец сыграл только в пяти турнирах и ни в одном из них не сумел дойти хотя бы до финала. На "Уимблдоне" Федерер проиграл польскому теннисисту Хуберту Хуркачу, после чего заявил, что это мог быть его последний "Уимблдон" в карьере.

Вслед за швейцарским теннисистом о пропуске Олимпийских игр заявила и первая ракетка Великобритании Йоханна Конта. Она была вынуждена уйти на самоизоляцию во время "Уимблдона" из-за выявленного коронавируса у одного из членов ее команды. После этого британка также ощутила симптомы заболевания и в конце концов, сдала положительный тест. Болезнь выбила Конту из тонуса, в результате чего она не тренировалась 2,5 недели. По словам спортсменки, она поняла, что не успеет должным образом подготовиться к Олимпиаде в Токио.

"Это душераздирающая реальность для меня, поскольку представление команды Великобритании на Олимпийских играх в Рио в 2016 году — одно из самых ценных воспоминаний моей карьеры. Я сделаю все возможное, чтобы полностью восстановить здоровье и физическую форму и вскоре снова быть готовой к участию в соревнованиях", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте Конты.

Напомним, ранее об отказе выступать на Олимпиаде объявил Рафаэль Надаль. Испанец пояснил свое решение желанием сохранить организм в нормальном функциональном состоянии и провести профилактику травм.