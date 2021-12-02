Бывший чемпион Испании и обладатель Кубка УЕФА будет работать в клубе Первой лиги Украины

Хорхе Лопес согласился возглавить академию украинского клуба, после двух лет работы на аналогичной должности в "Валенсии".

Футбольный клуб "Кривбасс" Кривой Рог объявил о том, что клубную академию возглавит бывший чемпион Испании и обладатель Кубка УЕФА (2004) Хорхе Лопес. Об этом сообщается на официальном сайте криворожского клуба.

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43-летний Хорхе Лопес был частью звездной команды "Валенсии", которая в сезоне 2003/2004 выиграла чемпионат Испании и Кубок УЕФА, а спустя два года — бронзовые медали Ла Лиги.

Он также выступал за такие команды, как "Логроньес", "Вильярреал", "Мальорка", "Расинг", "Сарагоса" и "Кадис".

[ + – ] Хорхе Лопес в составе "Валенсии" выигрывал Кубок УЕФА и чемпионат Испании Фото: ФК "Валенсия"

"Если честно, об Украине мне было известно не много. Знал только о грандах украинского футбола. Как футболист я играл в составе "Валенсии" в Лиге чемпионов против "Шахтера" (2006). Я получил информацию о том, как работают футбольные Академии в Украине. Приступаю к новой работе с большим желанием и надеждами", — заявил Хорхе Лопес.

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Хорхе Лопес в течение двух лет возглавлял академию футбольного клуба "Валенсия", а суммарно в качестве функционера проработал в клубе четыре года. После завершения карьеры игрока в 2014 году, футболист в течение двух сезонов работал в структурах футбольного клуба "Сарагоса".

Ранее Фокус рассказывал о нестандартной презентации клубной формы "Кривбасса": для создания видеоролика игрокам мужской и женской команды пришлось опуститься в рудный карьер. Для съемки использовали летающую камеру, которая ведет съемку на скорости 100 км/ч.

Напомним, футбольный клуб "Кривбасс" был восстановлен по инициативе президента Украины Владимира Зеленского — ранее он прекратил свое существование в 2013 году. Спустя 7 лет, на базе ФК "Горняк" (Кривой Рог) "Кривбасс" был реанимирован. 26 августа 2020 года президент Украины побывал на первом матче "Кривбасса" после возрождения.