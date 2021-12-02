Колишній чемпіон Іспанії та володар Кубка УЄФА працюватиме в клубі Першої ліги України

Хорхе Лопес погодився очолити академію українського клубу після чотирьох років роботи у структурах "Валенсії".

Футбольний клуб "Кривбас" Кривий Ріг оголосив про те, що клубну академію очолить колишній чемпіон Іспанії та володар Кубка УЄФА (2004) Хорхе Лопес. Про це повідомляється на офіційному сайті криворізького клубу.

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43-річний Хорхе Лопес був частиною зіркової команди "Валенсії", яка у сезоні 2003/2004 виграла чемпіонат Іспанії та Кубок УЄФА, а через два роки — бронзові медалі Ла Ліги.

Він також виступав за такі команди, як "Логроньєс", "Вільярреал", "Мальорка", "Расінг", "Сарагоса" та "Кадіс".

[ + – ] Хорхе Лопес у складі "Валенсії" вигравав Кубок УЄФА та чемпіонат Іспанії Фото: ФК "Валенсия"

"Якщо чесно, про Україну мені було відомо не багато. Знав лише про гранди українського футболу. Як футболіст я грав у складі "Валенсії" у Лізі чемпіонів проти "Шахтаря" (2006). Я отримав інформацію про те, як працюють футбольні Академії в Україні. Починаю нову роботу з великим бажанням і надіями", — заявив Хорхе Лопес.

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Хорхе Лопес протягом двох років очолював академію футбольного клубу "Валенсія", а сумарно як функціонер пропрацював у клубі чотири роки. Після завершення кар'єри гравця у 2014 році футболіст протягом двох сезонів працював у структурах футбольного клубу "Сарагоса".

Раніше Фокус розповідав про нестандартну презентацію клубної форми "Кривбасу": для створення відеоролика гравцям чоловічої та жіночої команди довелося опуститись у рудний кар'єр. Для зйомки використовували літальну камеру, яка веде зйомку на швидкості 100 км/год.

Нагадаємо, футбольний клуб "Кривбас" було відновлено з ініціативи президента України Володимира Зеленського — раніше він припинив своє існування у 2013 році. Через 7 років, на базі ФК "Гірник" (Кривий Ріг) "Кривбас" було реанімовано. 26 серпня 2020 року президент України побував на першому матчі "Кривбасу" після відродження.