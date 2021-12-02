"Ливерпуль" побил рекорд 1889 года (видео)

Ливерпуль превзошел достижение "Престона" сезона 1888/1889 гг. — тогда команда из одноименного города забила по два мяча в 13 выездных матчах.

"Ливерпуль" стал первой командой Английской премьер-лиги, которая, начиная с сезона 1888/89, забивала не меньше двух мячей в 14 выездных матчах кряду. Об этом сообщает Liverpool.com.

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Подопечные Юргена Клоппа 1 декабря переиграли земляков из "Эвертона" со счетом 4:1. При этом, в составе соперника отсутствовали ключевые исполнители: колумбийский защитник Ерри Мина и нападающий сборной Англии Доминик Калверт-Льюин.

Эта победа позволила "красным" побить сразу два рекорда. Во-первых, они превзошли достижение "Престона" сезона 1888/1889 гг. — тогда команда из одноименного города забила по два мяча в 13 выездных матчах. Более того, рекордная серия "Ливерпуля" — не меньше двух голов за матч — длится уже 18 игр — и выездных и домашних встреч АЛП.

Предыдущая рекордная серия "Сандерленда" в 1927 году продлилась 17 матчей.

Прежде команде Клоппа удавалось переиграть соперников по ливерпульскому дерби только в одном матче на "Гудисон Парк". К тому же, это самая крупная победа "красных" над "ирисками" с 1982 года, когда последние были разгромлены со счетом 0:5.

Сейчас "Ливерпуль" занимает третью строчку в турнирной таблице английского чемпионата, отставая на два пункта от лидера "Челси", и на один — от "Ман Сити".

В текущем сезоне "Ливерпуль" забил 43 мяча в АПЛ — больше, чем любая другая команда из топ-5 европейских чемпионатов, на счету мюнхенской "Баварии" 42 гола.

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