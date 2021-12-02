"Ліверпуль" побив рекорд 1889 року (відео)

Ліверпуль перевершив досягнення "Престону" сезону 1888/1889 рр. — тоді команда з однойменного міста забила по два м'ячі у 13 виїзних матчах.

"Ліверпуль" став першою командою Англійської прем'єр-ліги, яка, починаючи з сезону 1888/89, забивала не менше двох м'ячів у 14 виїзних матчах поспіль. Про це повідомляє Liverpool.com.

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Підопічні Юргена Клоппа 1 грудня переграли земляків з "Евертону" з рахунком 4:1. При цьому, в складі суперника були ключові гравці: колумбійський захисник Єррі Міна і нападник збірної Англії Домінік Калверт-Льюїн.

Ця перемога дозволила "червоним" побити одразу два рекорди. По-перше, вони перевершили досягнення "Престону" сезону 1888/1889 рр. — тоді команда з однойменного міста забила по два м'ячі у 13 виїзних матчах. Більше того, рекордна серія "Ліверпуля" — не менше двох голів за матч — триває вже 18 ігор — виїзних і домашніх зустрічей АЛП.

Попередня рекордна серія "Сандерленда" у 1927 році тривала 17 матчів.

Насамперед команді Клоппа вдавалося переграти суперників по ліверпульському дербі лише в одному матчі на "Гудісон Парк". До того ж це найбільша перемога "червоних" над "ірисками" з 1982 року, коли останні були розгромлені з рахунком 0:5.

Зараз "Ліверпуль" посідає третій рядок у турнірній таблиці англійського чемпіонату, відстаючи на два пункти від лідера "Челсі", та на один — від "Ман Сіті".

Цього сезону "Ліверпуль" забив 43 м'ячі в АПЛ — більше, ніж будь-яка інша команда з топ-5 європейських чемпіонатів, на рахунку мюнхенської "Баварії" 42 голи.

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