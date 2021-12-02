Министерство молодежи и спорта Украины получило рекордный бюджет, - Вадим Гутцайт

Самым дорогим направлением деятельности Министерства в 2022 году будет развитие инфраструктуры. На него предусмотрены расходы в 2,7 млрд гривен.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что подконтрольное ему ведомство получило самый большой годовой бюджет в истории — 8,2 млрд гривен. Об этом Гутцайт рассказал на своей странице в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам министра, эти деньги будут распределены на 7 направлений:

Реализация молодежной политики и национально-патриотическое воспитание – 124,9 млн. грн., в том числе впервые предусмотренные средства на обеспечение деятельности Украинского молодежного фонда в размере 45 млн. грн;

Развитие научных исследований и спортивной медицины – 56,4 млн грн;

Подготовка и участие украинских спортсменов в зимних Олимпийских, Паралимпийских, летних Дефлимпийских играх в 2022 году, а также подготовка и участие во Всемирных играх по неолимпийским видам спорта – 1,6 млрд. грн;

Спорт лиц с инвалидностью – 900 млн. грн;

Развитие физической культуры и спорта и спорта высших достижений – 2,6 млрд. грн;

Развитие спортивной инфраструктуры – 2,7 млрд грн;

Субвенция из государственного бюджета местным на выполнение отдельных мер по реализации социального проекта Президента Украины "Активные парки – локации здоровой Украины" объемом 143,1 млн. грн., которые также впервые предусмотрены в 2022 году.

Отметим, что в 2022 году Министерство молодежи и спорта Украины обновит рекорд по объему бюджета: предыдущий был установлен в государственном бюджете на 2021 год — 7,76 млрд гривен.

Ранее Фокус рассказывал, сколько денег потратили в Министерстве молодежи и спорта Украины на подготовку к Олимпийским играм в Токио. Бюджет подготовки к прошлой Олимпиаде оказался в три раза больше, чем к предыдущим Играм, которые прошли в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Также сообщалось, что сегодня Верховна Рада приняла государственный бюджет на 2022 год.