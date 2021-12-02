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Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2022 год

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Госбюджет 2022 принят
Госбюджет 2022 принят

Документ поддержали 268 народных депутатов, из которых "слуг народа" лишь 215.

В четверг, 2 декабря, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении государственный бюджет на 2022 год. Документ поддержали 268 народных депутатов.

Так, "за" принятие госбюджета во втором чтении проголосовали 215 представителей фракции "Слуга народа", 21 — группы "За майбутнє", 19 — "Доверия", 2 — "Батьківщини", 1 — "Голоса". Также документ поддержали 10 внефракционных парламентариев.

Голосование за госбюджет 2022 по фракциям
Голосование за госбюджет 2022 по фракциям

Ранее нардеп фракции "Слуга народа" Павел Фролов сообщил у себя в Telegram, что заседание профильного Комитета Верховной Рады, в ходе которого было рекомендовано принять госбюджет на 2022 год, закончилось после 3 часов ночи.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил проект бюджета Украины на 2022 год еще в сентябре.

В первом чтении Верховная Рада поддержала госбюджет на 2022 год 2 ноября. Тогда "за" него проголосовали 273 нардепа.