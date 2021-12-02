Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2022 год

Документ поддержали 268 народных депутатов, из которых "слуг народа" лишь 215.

В четверг, 2 декабря, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении государственный бюджет на 2022 год. Документ поддержали 268 народных депутатов.

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Так, "за" принятие госбюджета во втором чтении проголосовали 215 представителей фракции "Слуга народа", 21 — группы "За майбутнє", 19 — "Доверия", 2 — "Батьківщини", 1 — "Голоса". Также документ поддержали 10 внефракционных парламентариев.

[ + – ] Голосование за госбюджет 2022 по фракциям

Ранее нардеп фракции "Слуга народа" Павел Фролов сообщил у себя в Telegram, что заседание профильного Комитета Верховной Рады, в ходе которого было рекомендовано принять госбюджет на 2022 год, закончилось после 3 часов ночи.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил проект бюджета Украины на 2022 год еще в сентябре.

В первом чтении Верховная Рада поддержала госбюджет на 2022 год 2 ноября. Тогда "за" него проголосовали 273 нардепа.