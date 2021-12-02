Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2022 рік

Документ підтримали 268 народних депутатів, із яких "слуг народу" лише 215.

У четвер, 2 грудня, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні державний бюджет на 2022 рік. Документ підтримали 268 народних депутатів.

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Так, "за" ухвалення держбюджету у другому читанні проголосували 215 представників фракції "Слуга народу", 21 — групи "За майбутнє", 19 — "Довіри", 2 — "Батьківщини", 1 — "Голосу". Також документ підтримали 10 позафракційних парламентарів.

[ + – ] Голосування за держбюджет 2022 за фракціями

Раніше нардеп фракції "Слуга народу" Павло Фролов повідомив у себе в Telegram, що засідання профільного Комітету Верховної Ради, під час якого було рекомендовано ухвалити держбюджет на 2022 рік, закінчилося після 3 години ночі.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України затвердив проєкт бюджету України на 2022 рік ще у вересні.

У першому читанні Верховна Рада підтримала держбюджет на 2022 рік 2 листопада. Тоді "за" нього проголосували 273 нардепи.