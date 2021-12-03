Звезда "Астон Виллы" разбил "Ламборджини" за 200 тысяч фунтов (фото)

Футболист не справился с управлением на мокрой дороге и проломал забор недалеко от школы.

Защитник английского футбольного клуба "Астон Вилла" Кортни Хауз попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщает The Sun.

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26-летний игрок направлялся на стадион "Вилла Парк" на встречу своей команды с "Манчестер Сити", на 4-литровом Lamborgini Urus V8 стоимостью 200 000 фунтов стерлингов.

Игрок не справился с управлением на мокрой дороге и влетел на территорию частного дома. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Свидетели рассказали, что Хауз выглядел ошеломленным и потрясенным после того, как при ударе сработали подушки безопасности его автомобиля. Шокированный Саббир Ахмед рассказал, что его дети оказались рядом с место инцидента:

"Моя дочь и много других детей стояли на углу перед воротами школы. Это была потрясающая удача, что никто не погиб. Черный "Lamborghini" не справился с управлением на мокрой дороге. Все в ужасе от того, что могло случиться. Когда я увидел обломки, я подумал, что это могли быть тела. В другое время суток он мог убить кого-то", — рассказал свидетель происшествия.

Lamborgini проломал забор незадолго до того, как ученики начали выходить из трех школ в этом районе. Трагедии удалось избежать.

[ + – ] Полиция Бирмингема на месте аварии игрока "Астон Виллы" Фото: The Sun

На место происшествия приехала полиция и составила протокол. Клуб пока никак не прокомментировал событие.

В британских СМИ сообщают, что это не первый подобный эпизод с Кортни Хауза. В мае футболист сообщил, что умолял офицеров отпустить его за превышение скорости, когда он собирался встретиться с принцем Уильямом на открытии новой тренировочной базы своего клуба.

Ранее Фокус рассказывал, что лидер "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил штраф за парковку в неположенном месте.