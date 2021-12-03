Зірка "Астон Вілли" розбив "Ламборґіні" за 200 тисяч фунтів (фото)

Футболіст не впорався з керуванням на мокрій дорозі та проламав паркан неподалік школи.

Захисник англійського футбольного клубу "Астон Вілла" Кортні Гауз потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, повідомляє The Sun.

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26-річний гравець прямував на стадіон "Вілла Парк" на зустріч своєї команди з "Манчестер Сіті" на 4-літровому Lamborgini Urus V8 вартістю 200 000 фунтів стерлінгів.

Гравець не впорався з керуванням на мокрій дорозі та влетів на територію приватного будинку. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Свідки розповіли, що Гауз мав приголомшений вигляд після того, як при ударі спрацювали подушки безпеки його автомобіля. Шокований Саббір Ахмед розповів, що його діти опинилися поряд із місцем інциденту:

"Моя донька та багато інших дітей стояли на розі перед воротами школи. Це була приголомшлива удача, що ніхто не загинув. Чорний Lamborghini не впорався з керуванням на мокрій дорозі. Всі нажахані тим, що могло статися. Коли я побачив уламки, я подумав, що це могли бути тіла. Іншим часом доби він міг убити когось", — розповів свідок події.

Lamborgini проламав паркан незадовго до того, як учні почали виходити з трьох шкіл у цьому районі. Трагедії вдалося уникнути.

[ + – ] Поліція Бірмінгема на місці аварії гравця "Астон Вілли" Фото: The Sun

На місце події приїхала поліція та склала протокол. Клуб поки що ніяк не прокоментував подію.

У британських ЗМІ повідомляють, що це не перший подібний епізод із Кортні Гаузом. У травні футболіст повідомив, що благав офіцерів відпустити його за перевищення швидкості, коли він збирався зустрітися з принцом Вільямом на відкритті нової тренувальної бази свого клубу.

Раніше Фокус розповідав, що лідер "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду отримав штраф за паркування в недозволеному місці.