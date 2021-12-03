"Друзьям Лукашенко здесь не место": глава футбольной ассоциации Беларуси депортирован из Чехии

Как оказалось, функционер числится в санкционном списке стран Прибалтики.

Власти Чехии депортировали руководителя Футбольной ассоциации Беларуси Владимира Базанова вместе с его супругой. Ранее их задержали за нарушение правил пребывания на территории страны. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Чешские правоохранители подтвердили задержание чиновника. Поводом для этого стало то, что главный футбольный чиновник соседней республики нарушил правила въезда в Чехию, установленные из-за пандемии.

Более того, бывший военный Базанов числится в санкционном списке стран Балтии, который принимает в расчет и чешское руководство.

Известно, что Базанов приехал в Чехию по шенгенской визе, оформленной в Италии, прежде по ней он посещал и Кипр. После задержания власти Чехии визу аннулировали.

Сообщается, что Базанов с супругой планировали побывать на нескольких выездных играх женской сборной Беларуси, в том числе и в чешском городе Опава.

Белорусская ассоциация футбола и чиновники из УЕФА высказались с критикой задержания футбольного функционера, объяснив это тем, что он приехал в страну по вопросам, исключительно связанным со спортом, а не как представитель режима Лукашенко.

В связи с произошедшим в МИД Беларуси вызвали представителя чешских дипломатов и выразили протест. В свою очередь, глава МИД Чехии Якуб Кулганек считает, что "тем, кто поддерживает Лукашенко, нечего делать в Чешской Республике".

Ранее Фокус сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал, что зимой состоятся российско-белорусские военные учения недалеко от границы Украины, для чего, по его словам, уже есть все необходимые договоренности.