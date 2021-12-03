"Друзьям Лукашенко здесь не место": глава футбольной ассоциации Беларуси депортирован из Чехии
Как оказалось, функционер числится в санкционном списке стран Прибалтики.
Власти Чехии депортировали руководителя Футбольной ассоциации Беларуси Владимира Базанова вместе с его супругой. Ранее их задержали за нарушение правил пребывания на территории страны. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Чешские правоохранители подтвердили задержание чиновника. Поводом для этого стало то, что главный футбольный чиновник соседней республики нарушил правила въезда в Чехию, установленные из-за пандемии.
Более того, бывший военный Базанов числится в санкционном списке стран Балтии, который принимает в расчет и чешское руководство.
Известно, что Базанов приехал в Чехию по шенгенской визе, оформленной в Италии, прежде по ней он посещал и Кипр. После задержания власти Чехии визу аннулировали.
Сообщается, что Базанов с супругой планировали побывать на нескольких выездных играх женской сборной Беларуси, в том числе и в чешском городе Опава.
Белорусская ассоциация футбола и чиновники из УЕФА высказались с критикой задержания футбольного функционера, объяснив это тем, что он приехал в страну по вопросам, исключительно связанным со спортом, а не как представитель режима Лукашенко.
В связи с произошедшим в МИД Беларуси вызвали представителя чешских дипломатов и выразили протест. В свою очередь, глава МИД Чехии Якуб Кулганек считает, что "тем, кто поддерживает Лукашенко, нечего делать в Чешской Республике".
Ранее Фокус сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал, что зимой состоятся российско-белорусские военные учения недалеко от границы Украины, для чего, по его словам, уже есть все необходимые договоренности.