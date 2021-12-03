"Друзям Лукашенка тут не місце": голову футбольної асоціації Білорусі депортовано з Чехії

Як виявилося, функціонер числиться в списку санкцій країн Прибалтики.

Влада Чехії депортувала керівника Футбольної асоціації Білорусі Володимира Базанова разом із його дружиною. Раніше їх затримали через порушення правил перебування на території країни. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Чеські правоохоронці підтвердили затримання посадовця. Приводом для цього стало те, що головний футбольний чиновник сусідньої республіки порушив правила в'їзду до Чехії, встановлені через пандемію.

Ба більше, колишній військовий Базанов числиться в списку санкцій країн Балтії, який бере до уваги й чеське керівництво.

Відомо, що Базанов приїхав до Чехії за шенгенською візою, оформленою в Італії, колись по ній він відвідував і Кіпр. Після затримання влада Чехії візу анулювала.

Повідомляється, що Базанов із дружиною планували побувати на кількох виїзних іграх жіночої збірної Білорусі, зокрема й у чеському місті Опава.

Білоруська асоціація футболу та чиновники з УЄФА висловилися з критикою затримання футбольного функціонера, пояснивши це тим, що він приїхав до країни з питань, що виключно пов'язані зі спортом, а не як представник режиму Лукашенка.

У зв'язку з тим, що сталося, в МЗС Білорусі, викликали представника чеських дипломатів і висловили протест. У свою чергу глава МЗС Чехії Якуб Кулганек вважає, що "тим, хто підтримує Лукашенка, нічого робити в Чеській Республіці".

Раніше Фокус повідомляв, що президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував, що взимку відбудуться російсько-білоруські військові навчання неподалік кордону України, для чого, за його словами, вже є всі необхідні домовленості.