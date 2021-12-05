Заставили заплатить за сок. Ибрагимович рассказал о деньгах в "Манчестер Юнайтед"

Шведский форвард считает, что в великом клубе царит "мелочный менталитет".

Шведский футболист Златан Ибрагимович поделился воспоминаниями о своем периоде выступлений за английский клуб "Манчестер Юнайтед", сообщает The Athletic.

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40-летний нападающий, который сейчас выступает за итальянский "Милан", сказал, что он был удивлен "мелочным, замкнутым менталитетом" в "Манчестер Юнайтед" после подписания контракта с клубом в 2016 году. В частности, Златан обратил внимание на тот факт, что однажды из его зарплаты вычли 1 фунт стерлингов за то, что он позволил себе фруктовый сок из мини-бара во время выезда на один из матчей.

Ибрагимович перешел в "Юнайтед" из "Пари Сен-Жермен" и провел успешный период в английской Премьер-лиге, забив 17 голов в 28 матчах. Он помог "Манчестер Юнайтед" выиграть "Community Shield" (Суперкубок Англии), Кубок лиги и Лигу Европы во время своих выступлений на "Олд Траффорд".

Но, размышляя о своем очаровании в Англии в своей новой автобиографии "Адреналин", Ибрагимович рассказал, что был удивлен, узнав, что этот клуб — "один из самых богатых и могущественных в мире".

"Меня удивило одно: все думают о" Юнайтед "как о топ-клубе, одном из самых богатых и могущественных в мире, и со стороны мне кажется, что это именно так", — пишет он. "Но как только я оказался там, я обнаружил мелочный, замкнутый менталитет".

Ибрагимович был удивлен, когда клуб удалил имя бывшего футболиста Уэйна Руни с его шкафчика на следующий день после того, как англичанин вернулся в "Эвертон". Но большее возмущение шведского игрока вызвало то, что клуб не оплатил ему бутылку сока.

"Однажды я был в отеле с командой перед игрой. Я захотел пить, поэтому открыл мини-бар и выпил фруктового сока. Мы сыграли, а потом поехали домой. Прошло время. Пришла моя зарплата. Обычно я на это не смотрю, делаю это только в конце года, чтобы посмотреть, какие у меня итоговые доходы, а какие расходы. Но в тот раз, не знаю почему, мне стало любопытно, и я понял, что они забрали один фунт из моей ежемесячной заработной платы.

Я позвонил менеджеру команды и задал вопрос: "Извините, почему они сняли фунт с моей зарплаты?". Менеджер команды взглянул и сказал мне: "Это за фруктовый сок из мини-бара". Я ответил: "Ты шутишь, серьезно?''. Менеджер сказал, что серьезно. "Здесь устроено так, что если ты что-то заказываешь, тебе придется заплатить за это'', — рассказал Ибрагимович.

Футболист был возмущен этой ситуацией, потому что считает, что клуб должен был позаботиться о комфорте футболистов.

"Я не поехал в отель по собственной инициативе. Я не был в отпуске. Это было мое рабочее место. Я был там в Манчестере. Если мне нужно играть и я хочу пить, я должен пить. Я не могу выйти на поле обезвоженным ", — заявил Ибрагимович.

Футболист также рассказал о регламенте работы команды на клубной базе. В частности, по словам Ибрагимовича, ему приходилось каждый раз доказывать свою личность при въезде на базу.

"Каждый день меня просили показать свои документы, чтобы я мог попасть на тренировочную площадку. Я опускаю окно и говорю человеку у ворот: "Послушай, друг, я уже месяц хожу сюда каждый день. Я лучший игрок в мире. Если ты все еще не узнаешь меня, значит, ты не на той работе", — заявил Ибрагимович.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что Златан Ибрагимович спровоцировал экс-форварда "Интера" Ромелу Лукаку на потасовку на футбольном поле во время матча "Милан" — "Интер". Швед напомнил бельгийцу историю о его матери и обрядах вуду.