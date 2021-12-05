Змусили заплатити за сік. Ібрагімович розповів про гроші у "Манчестер Юнайтед"

Шведський форвард вважає, що у великому клубі панує "дрібний менталітет".

Шведський футболіст Златан Ібрагімович поділився спогадами про свій період виступів за англійський клуб "Манчестер Юнайтед", повідомляє The Athletic.

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40-річний нападник, який зараз виступає за італійський "Мілан", сказав, що він був здивований "дрібним, замкнутим менталітетом" у "Манчестер Юнайтед" після підписання контракту з клубом у 2016 році. Зокрема, Златан звернув увагу на той факт, що одного разу з його зарплати відняли 1 фунт стерлінгів за те, що він дозволив собі фруктовий сік із міні-бару під час виїзду на один із матчів.

Ібрагімович перейшов до "Юнайтед" з "Парі Сен-Жермен" і провів успішний період в англійській Прем'єр-лізі, забивши 17 голів у 28 матчах. Він допоміг "Манчестер Юнайтед" виграти "Community Shield" (Суперкубок Англії), Кубок ліги та Лігу Європи під час своїх виступів на "Олд Траффорд".

Але, розмірковуючи про свою зачарованість в Англії, у своїй новій автобіографії "Адреналін", Ібрагімович розповів, що був здивований, дізнавшись, що цей клуб — "один із найбагатших і наймогутніших у світі".

"Мене здивувало одне: всі думають про "Юнайтед" як про топ-клуб, один з найбагатших і наймогутніших у світі, і збоку мені здається, що це саме так", — пише він. "Але коли я опинився там, я виявив дріб'язковий, замкнутий менталітет".

Ібрагімович був здивований, коли клуб видалив ім'я колишнього футболіста Уейна Руні з його шафки наступного дня після того, як англієць повернувся до "Евертона". Але більше обурення шведського гравця викликало те, що клуб не сплатив йому пляшку соку.

"Якось я був у готелі з командою перед грою. Я захотів пити, тому відкрив міні-бар і випив фруктового соку. Ми зіграли, а потім поїхали додому. Минув час. Прийшла моя зарплата. Зазвичай я на це не дивлюся, роблю це тільки наприкінці року, щоб подивитися, які у мене підсумкові доходи, а які витрати... Але того разу, не знаю чому, мені стало цікаво, і я зрозумів, що вони забрали один фунт із моєї щомісячної заробітної плати.

Я зателефонував менеджеру команди і запитав: "Вибачте, чому вони зняли фунт із моєї зарплати?". Менеджер команди глянув і сказав мені: "Це за фруктовий сік із міні-бару". Я відповів: "Ти жартуєш, серйозно?" Менеджер сказав, що серйозно. "Тут влаштовано так, що якщо ти щось замовляєш, тобі доведеться заплатити за це", — розповів Ібрагімович.

Футболіст був обурений цією ситуацією, бо вважає, що клуб мав подбати про комфорт футболістів.

"Я не поїхав у готель з власної ініціативи. Я не був у відпустці. Це було моє робоче місце. Я був там у Манчестері. Якщо мені потрібно грати і я хочу пити, я повинен пити. Я не можу вийти на поле зневодненим", — заявив Ібрагімович.

Футболіст також розповів про регламент роботи команди на клубній базі. Зокрема, за словами Ібрагімовича, йому доводилося щоразу доводити свою особу під час в'їзду на базу.

"Щодня мене просили показати свої документи, щоб я міг потрапити на тренувальний майданчик. Я опускаю вікно і кажу людині біля воріт: "Послухай, друже, я вже місяць ходжу сюди щодня. Я найкращий гравець у світі. Якщо ти все ще не впізнаєш мене, то ти не на тій роботі", — заявив Ібрагімович.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що Златан Ібрагімович спровокував екс-форварда "Інтера" Ромелу Лукаку на бійку на футбольному полі під час матчу "Мілан" — "Інтер". Швед нагадав бельгійцю історію про його матір та обряди вуду.