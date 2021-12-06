Попался на допинге. Бывший форвард "Металлиста" дисквалифицирован на четыре года

В ноябре 2020 года футболист сдал положительный тест и получил обвинение в нарушении антидопинговых правил.

Бывший нападающий харьковского "Металлиста" Жажа Коэльо может завершить карьеру из-за длительной дисквалификации, сообщает Football.ua.

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Бразильский футболист в ноябре 2020 года, после матча азиатской Лиги чемпионов "Чианграй Юнайтед" — "Мельбурн Виктория", сдал положительный допинг-тест. В январе Коэльо покинул свой клуб и занимался поиском нового места работы, но результат его допинг-пробы показал наличие запрещенных препаратов.

Эту информацию позднее подтвердила и Азиатская футбольная Конфедерация. В заявлении организации речь шла о том, что бразильский футболист получил бан сроком на четыре года.

"Дисциплинарный и этический комитет Азиатской футбольной конфедерации (AFC) запретил бразильскому игроку г-ну Авелино Коэльо Джексону принимать участие в любых видах футбольной деятельности (включая, в частности, все внутренние, международные, дружеские и официальные матчи) на четыре (4) года за нарушение статьи 6 Антидопингового регламента AFC 2019", — сказано в заявлении AFC.

Жажа Коэльо выступал за "Металлист" с 2008 по 2010 и с 2013 по 2014 года. Суммарно в футболке харьковского клуба бразильский футболист провел 99 матчей и забил 43 гола во всех турнирах. В 2010 году, после первого пришествия в "Металлист", Коэльо перешел в "Трабзонспор".

Ранее "Фокус" рассказывал о том, что экс-защитник "Металлиста" Денис Барвинко умер в возрасте 27 лет. Причины смерти до сих пор остались неозвученными.

В конце мая в Харькове, на заполненном стадионе "Металлист" было объявлено о возрождении харьковского футбольного клуба. Президентом реанимированного "Металлиста" стал бизнесмен Александр Ярославский.