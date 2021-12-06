Попався на допінгу. Колишнього форварда "Металіста" дискваліфіковано на чотири роки

У листопаді 2020 року футболіст склав позитивний тест та отримав звинувачення у порушенні антидопінгових правил.

Колишній нападник харківського "Металіста" Жажа Коелью може завершити кар'єру через тривалу дискваліфікацію, повідомляє Football.ua.

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Бразильський футболіст у листопаді 2020 року, після матчу азіатської Ліги чемпіонів "Чіанграй Юнайтед" — "Мельбурн Вікторія", склав позитивний допінг-тест. У січні Коелью залишив свій клуб і шукав нове місце роботи, але результат його допінг-проби показав наявність заборонених препаратів.

Цю інформацію згодом підтвердила й Азіатська футбольна Конфедерація. У заяві організації йшлося, що бразильський футболіст отримав бан терміном на чотири роки.

"Дисциплінарний та етичний комітет Азіатської футбольної конфедерації (AFC) заборонив бразильському гравцеві Авеліно Коелью Жаксону брати участь у будь-яких видах футбольної діяльності (враховуючи, зокрема, всі внутрішні, міжнародні, дружні й офіційні матчі) на чотири (4) роки за порушення статті 6 Антидопінгового регламенту AFC 2019", — сказано у заяві AFC.

Жажа Коелью виступав за "Металіст" із 2008 до 2010 та з 2013 до 2014 року. Сумарно у футболці харківського клубу бразильський футболіст провів 99 матчів і забив 43 голи у всіх турнірах. У 2010 році, після першого наступу в "Металіст", Коелью перейшов у "Трабзонспор".

Раніше Фокус розповідав про те, що ексзахисник "Металіста" Денис Барвінко помер у віці 27 років. Причини смерті й досі залишилися неозвученими.

Наприкінці травня у Харкові на заповненому стадіоні "Металіст" було оголошено про відродження харківського футбольного клубу. Президентом реанімованого "Металіста" став бізнесмен Олександр Ярославський.