"Шахтер" - "Шериф": когда и где смотреть матч Лиги чемпионов

Главный тренер донецкого клуба Роберто Де Дзерби пообещал экспериментальный и сильный состав команды на матч против "Шерифа".

Во вторник, 7 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между ФК "Шахтер" (Донецк) — ФК "Шериф" (Тирасполь).

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С точки зрения турнирной мотивации матч лишен интриги: "Шериф" уже точно не поднимется и не опустится ниже третьего места, а "Шахтер" не уйдет с последнего места в квартете D. Но у донецкого клуба есть мотивация имиджевая — они набрали только одно очко в пяти матчах и рискуют завершить еврокубковую кампанию без побед. Плюс к этому, свою роль играет фактор трибун: команда наверняка хочет подсластить горечь результатов в Лиге чемпионов перед своими болельщиками.

"Шахтер" — "Шериф": прогноз букмекеров

Букмекеры уверены в победе "Шахтера": ставки на положительный исход в пользу украинского клуба принимают с коэффициентом 1.57. На ничью букмекеры отвели коэффициент 4.40, а в победу "Шерифа" верят меньше — 5.90.

У Роберто Де Дзерби остается проблема с выбором нападающего: Лассина Траоре выбыл до конца сезона, а Жуниор Мораес хоть и вернулся в общую группу, но в последнем матче чемпионата Украины против ФК "Львов" участия не принимал. В целом, осенью Роберто Де Дзерби пришлось учиться играть без чистого нападающего. Вероятно, в матче с "Шерифом" шанс получит Даниил Сикан.

"Шахтер" — "Шериф": сколько стоят билеты

Приобрести билеты на матч "Шахтер" — "Шериф" можно либо в кассах НСК "Олимпийский", либо онлайн, с помощью клубного приложения для смартфонов или же на официальном сайте клуба. Цена билетов на матч Лиги чемпионов — от 100 до 11 000 гривен. В категории Standard доступны ценовые категории 100, 150, 200, 300, 400 и 500 гривен. В категории SkyUp Club — 700 гривен, The Lounge с пакетом гостеприимства — 4 000 гривен, а Sky Box — от 9 000 до 11 000 гривен.

"Шахтер" — "Шериф": где смотреть матч

Начало матча "Шахтер" — "Шериф" — в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча "Шахтер" — "Шериф" доступна на онлайн-сервисе Megogo или в приложении Volia TV.