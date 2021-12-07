"Шахтар" — "Шериф": коли і де дивитись матч Ліги чемпіонів

Головний тренер донецького клубу Роберто Де Дзербі пообіцяв експериментальний та сильний склад команди на матч проти "Шерифа".

У вівторок, 7 грудня, відбудеться матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між ФК "Шахтар" (Донецьк) — ФК "Шериф" (Тираспіль).

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

З погляду турнірної мотивації матч позбавлений інтриги: "Шериф" вже точно не підніметься і не опуститься нижче третього місця, а "Шахтар" не піде з останнього місця в квартеті D. Але донецький клуб має мотивацію іміджеву — вони набрали лише одне очко у п'яти матчах та ризикують завершити єврокубкову кампанію без перемог. Плюс до цього свою роль відіграє фактор трибун: команда напевно хоче підсолодити гіркоту результатів у Лізі чемпіонів перед своїми вболівальниками.

"Шахтар" — "Шериф": прогноз букмекерів

Букмекери впевнені у перемозі "Шахтаря": ставки на позитивний результат на користь українського клубу приймають із коефіцієнтом 1.57. На нічию букмекери відвели коефіцієнт 4.40, а у перемогу "Шерифа" вірять менше — 5.90.

У Роберто Де Дзербі залишається проблема з вибором нападника: Лассіна Траоре вибув до кінця сезону, а Жуніор Мораес хоч і повернувся до спільної групи, але в останньому матчі чемпіонату України проти ФК "Львів" участі не брав. Загалом восени Роберто Де Дзербі довелося вчитися грати без чистого нападника. Ймовірно, у матчі із "Шерифом" шанс отримає Данило Сікан.

"Шахтар" — "Шериф": скільки коштують квитки

Придбати квитки на матч "Шахтар" — "Шериф" можна або в касах НСК "Олімпійський", або онлайн, за допомогою клубної програми для смартфонів або на офіційному сайті клубу. Ціна квитків на матч Ліги чемпіонів – від 100 до 11 000 гривень. У категорії Standard доступні цінові категорії 100, 150, 200, 300, 400 та 500 гривень. У категорії SkyUp Club – 700 гривень, The Lounge з пакетом гостинності – 4 000 гривень, а Sky Box – від 9 000 до 11 000 гривень.

"Шахтар" — "Шериф": де дивитися матч

Початок матчу "Шахтар" — "Шериф" — о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу "Шахтар" — "Шериф" доступна на онлайн-сервісі Megogo або у програмі Volia TV.