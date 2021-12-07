"После первого эфира я поняла, где нахожусь": Ольга Харлан — о "Танцах со звездами"

Украинская фехтовальщица рассказала о первом танце на проекте. По словам Харлан, она не могла встать со стула.

Олимпийская чемпионка 2008 года фехтовальщица Ольга Харлан рассказала о своем участии в телепроекте "Танцы со звездами". О своем танцевальном опыте 31-летняя спортсменка написала на своей странице в Instagram.

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По словам Харлан, после первого генерального прогона она не могла встать со стула из-за сильных физических нагрузок.

Первым танцем для Харлан и ее партнера, Дмитрия Дикусара, был пасодобль. Фехтовальщица призналась, что не была уверена в своем успехе перед первым прямым эфиром.

Когда Елена Коляденко (хореограф проекта — прим.Фокус) нам сказала, что первый танец будет пасодобль, я конечно же напряглась. Хотя если бы мы даже польку танцевали, я была бы в панике. Сама мысль, что я выйду в прямой эфир на паркет и не просто постоять, а танцевать — хотелось, как страус запрятать голову в песок", — написала спортсменка.

Идея первого танца — это заявка о себе. Стартануть с мощного пасодобля и еще в таком секси-шпекси костюме — реально заявочка! Спасибо Лене за идею этого номера, что дала мне легенький пинок под пятую точку и понимание, что я тут для того чтобы показать, что я могу быть еще и такой. Я помню, как после первого генпрогона, я села на стул и не могла встать, так у меня ножки подкашивались. Костюм жмет, дышать нечем, всю трусит, а это еще даже не прямой эфир. В голове было: "Страшно, но я хочу еще!", как говорится глаза боятся, а руки делают. В принципе это был девиз всех эфиров. Это было нереальное чувство, такой себе коктейльчик из радости, страха, волнения и в качестве послевкусия — удовлетворение от происходящего.

Когда закончился первый эфир, я поняла где я нахожусь и это происходит на самом деле. Это реально происходит! И я кайфовала от каждой минуты проведенной там. И это было только начало", — написала Ольга Харлан.

[ + – ] Пост Ольги Харлан о проекте "Танцы со звездами"

Отметим, что пара Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар дошла до финала проекта "Танцы со звездами". По итогам судейских оценок и зрительского голосования, спортсменка и хорегораф заняли второе место, уступив актеру Артуру Логаю и Анне Карелиной.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио Ольга Харлан не смогла побороться за медали, завершив выступления уже в первом раунде. После этого спортсменка объявила о паузе в карьере.