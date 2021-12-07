"Після першого ефіру я зрозуміла, де знаходжусь": Ольга Харлан — про "Танці із зірками"

Українська фехтувальниця розповіла про перший танець на проєкті. За словами Харлан, вона не могла встати зі стільця.

Олімпійська чемпіонка 2008 року фехтувальниця Ольга Харлан розповіла про свою участь у телепроєкті "Танці із зірками". Про свій танцювальний досвід 31-річна спортсменка написала на своїй сторінці в Instagram.

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За словами Харлан, після першого генерального прогону вона не могла встати зі стільця через сильні фізичні навантаження.

Першим танцем для Харлан та її партнера, Дмитра Дікусара, був пасодобль. Фехтувальниця зізналася, що не була впевнена в своєму успіху перед першим прямим ефіром.

Коли Олена Коляденко (хореографка проєкту — прим. Фокус) нам сказала, що перший танець буде пасодобль, я, звичайно ж, напружилася. Хоч якби ми навіть польку танцювали, я була б у паніці. Сама думка, що я вийду в прямий ефір на паркет і не просто постояти, а танцювати — хотілося, як страус заховати голову в пісок", — написала спортсменка.

Ідея першого танцю — це заявка про себе. Стартанути з потужного пасодобля і ще в такому сексі-шпексі костюмі — реально заявочка! Спасибі Лені за ідею цього номера, що дала мені легенький стусан під п'яту точку і розуміння, що я тут для того щоб показати, що я можу бути ще й такою. Я пам'ятаю, як після першого генпрогону, я сіла на стілець і не могла підвестися, так у мене ніжки підкошувалися. Костюм тисне, дихати нема чим, всю трусить, а це ще навіть не прямий ефір. У голові було: "Страшно, але я хочу ще!", як то кажуть очі бояться, а руки роблять. У принципі, це був девіз усіх ефірів. Це було нереальне почуття, такий собі коктейльчик із радості, страху, хвилювання і як смак — задоволення від того, що відбувається.

Коли закінчився перший ефір, я зрозуміла, де я знаходжусь і це відбувається насправді. Це реально відбувається! І я кайфувала від кожної хвилини проведеної там. І це був лише початок", — написала Ольга Харлан.

[ + – ] Допис Ольги Харлан про проєкт "Танці із зірками"

Зазначимо, що пара Ольга Харлан і Дмитро Дікусар дійшла до фіналу проєкту "Танці із зірками". За підсумками суддівських оцінок і глядацького голосування, спортсменка та хорегораф посіли друге місце, поступившись актору Артуру Логаю та Анні Кареліній.

Нагадаємо, що на Олімпіаді в Токіо Ольга Харлан не змогла поборотися за медалі, завершивши виступи вже у першому раунді. Після цього спортсменка оголосила про паузу в кар'єрі.