Нестандартные цвета. "Динамо" сыграет против "Бенфики" в новом комплекте формы (фото)

Киевский клуб на один вечер отступит от традиционной бело-синей цветовой гаммы.

В Лиссабоне вечером 8 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Бенфика" — "Динамо".

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Действующий чемпион Украины за несколько часов до матча объявил, что сыграет в третьем комплекте формы. Он выполнен в черном цвете с зелеными полосами.

[ + – ] Третья форма "Динамо" Киев

Матч "Бенфика" — "Динамо" станет заключительным для обеих команд в групповом этапе Лиги чемпионов. "Динамо" Киев утратило все шансы на продолжение борьбы в еврокубках, а португальский клуб еще имеет шансы выйти в плей-офф. Для болельщиков орлов прогноз на матч "Бенфика" — "Динамо" может быть исключительно положительным — их команда должна победить, чтобы претендовать на вторую строчку. В случае победы "Бенфики" и поражения "Барселоны" в параллельном матче против "Баварии", именно лиссабонский клуб продолжит борьбу в Лиге чемпионов.

В Лиссабон главный тренер киевлян Мирча Луческу взял с собой 25 футболистов. В Киеве остались травмированные Владислав Супряга, Артем Беседин и Денис Попов, а также заболевший коронавирусом Томаш Кендзера. На предматчевой пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальном сайте "Динамо", Мирча Луческу выразил уверенность, что "Бенфика" будет опасно атаковать с первых минут, чтобы забить быстрый гол. В то же время, румынский специалист считает, что в первом матче против португальцев его команде попросту не повезло.

На матч "Динамо" Киев — "Бенфика" принимаются такие ставки: победа "Бенфики" — 1.32; ничья — 5.70; победа "Динамо" — 10.00.

Где смотреть матч "Бенфика" — "Динамо"

Смотреть онлайн матч "Бенфика" — "Динамо" можно на сервисе Megogo или в приложении Volia TV. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, первая игра между "Динамо" и "Бенфикой" состоялась 14 сентября на НСК "Олимпийский". Матч завершился вничью 0:0, несмотря на гол Николая Шапаренко на 90+3 минуте. После проверки момента на системе VAR арбитры приняли решение не засчитать гол полузащитника из-за положения "вне игры" у Дениса Гармаша.