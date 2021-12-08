Нестандартні кольори. "Динамо" зіграє проти "Бенфіки" у новому комплекті форми (фото)

Київський клуб на один вечір відступить від традиційної біло-синьої кольорової гами.

У Лісабоні ввечері 8 грудня відбудеться матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА "Бенфіка" — "Динамо".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Чинний чемпіон України за кілька годин до матчу оголосив, що зіграє у третьому комплекті форми. Він виконаний у чорному кольорі із зеленими смугами.

[ + – ] Третя форма "Динамо" Київ

Матч "Бенфіка" — "Динамо" стане заключним для обох команд у груповому етапі Ліги чемпіонів. "Динамо" Київ втратило всі шанси на продовження боротьби у єврокубках, а португальський клуб ще має шанси вийти у плей-оф. Для вболівальників орлів прогноз на матч "Бенфіка" — "Динамо" може бути виключно позитивним — їхня команда повинна перемогти, щоб претендувати на другий рядок. У разі перемоги "Бенфіки" та поразки "Барселони" у паралельному матчі проти "Баварії", саме Лісабонський клуб продовжить боротьбу в Лізі чемпіонів.

У Лісабон головний тренер киян Мірча Луческу взяв із собою 25 футболістів. У Києві залишилися травмовані Владислав Супряга, Артем Бєсєдін і Денис Попов, а також захворілий на коронавірус Томаш Кендзьора. На передматчевій пресконференції, відеозапис якої опублікований на офіційному сайті "Динамо", Мірча Луческу висловив упевненість, що "Бенфіка" небезпечно атакуватиме з перших хвилин, щоб забити швидкий гол. Водночас румунський фахівець вважає, що в першому матчі проти португальців його команді просто не пощастило.

На матч "Динамо" Київ — "Бенфіка" приймаються такі ставки: перемога "Бенфіки" — 1.32; нічия — 5.70; перемога "Динамо" — 10.00.

Де дивитись матч "Бенфіка" — "Динамо"

Дивитися онлайн матч "Бенфіка" — "Динамо" можна на сервісі Megogo або у додатку Volia TV. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, перша гра між "Динамо" та "Бенфікою" відбулася 14 вересня на НСК "Олімпійський". Матч завершився внічию 0:0, попри гол Миколи Шапаренка на 90+3 хвилині. Після перевірки моменту на системі VAR арбітри вирішили не зарахувати гол півзахисника через положення "поза грою" у Дениса Гармаша.