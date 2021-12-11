45 лет "Рокки". Выдающиеся украинские боксеры рассказали, что думают о фильме Сталлоне

Известные украинские боксеры Владислав Сиренко, Даниэль Лапин и Александр Гвоздик рассказали Фокусу, как относятся к "Рокки".

Премьера популярного спортивного фильма "Рокки", давшей старт успешнейшей франшизе, состоялась в декабре 1976 года. При бюджете в $ 1 млн, фильм собрал рекордных $225 млн. И первый фильм (весь киноцикл "Рокки") сделал огромный вклад в популяризацию бокса, за что Сильвестра Сталлоне и ввели в 2011 году в Зал Боксерской Славы. Фокус опросил трех известных профессиональных украинских боксеров на предмет их отношения к прославленному фильму.

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Владислав Сиренко, чемпион Азии по версии WBC ABCO в супертяжелом весе: "К фильму "Рокки" отношусь позитивно, эта картина про мой любимый вид спорта. Каждая из частей франшизы по-своему классная. Я видел их еще до того, как занялся боксом. Но не могу сказать, что эти фильмы как-то мотивировали меня стать боксером. Однако любой мужчина, посмотрев такую картину, вдохновляется на подвиги. Если говорить о первом "Рокки", это достаточно реальная история: чемпион выбрал в соперники середнячка. Можно привести в пример бой Энтони Джошуа с Энди Руисом. У Энтони "слетел" соперник и в качестве замены его команда пригласила Руиса. Мексиканец вышел и победил, вписав свое имя в историю мирового бокса. Вот и в первом фильме Рокки пусть и не победил, но показал крутой бой".

"Этот фильм действительно вдохновил меня еще совсем в молодом возрасте", — рассказывает Даниэль Лапин, перспективный 24-летний украинский боксер, выступающий в полутяжелом весе (6 боев на профессиональном ринге — 6 побед).

"Я увидел человека, который изо дня в день посвящал себя боксу. Его не интересовали деньги, слава, у него была заветная мечта — получить пояс чемпиона мира. Его не пугали имена и титулы, он соглашался на бой с любым противником, просто чтобы продолжать боксировать. В каждой ситуации он оставался человеком, не переходя границы своих моральных убеждений. Именно это и сделало его чемпионом. Что касается правдоподобности, то, во-первых, это художественный фильм, там играют актеры, а не профессиональные спортсмены. Во-вторых, первый фильм снят в 1976 году, а старая школа бокса сильно отличается от того, чему учат в наше время. По-моему, фильм "Рокки" и вся франшиза послужила серьезным катализатором для мировой киноиндустрии и спорта. Бокс в фильмах заинтересовал зрителей и, вскоре, такие фильмы как "Али" (2001), "Малышка на миллион"(2004) и "Воин" (2011) были на пике популярности".

Не все спортсмены отзываются о "Рокки" восторженно. Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелой весовой категории Александр Гвоздик сдержан в своей оценке: "Меня этот фильм не вдохновил. "Рокки" — это сказка. Боевые сцены в этом фильме даже на то время поставлены слабенько. Но я понимаю, что если бы этот фильм о боксе снимал режиссер, которые бы занимался этим видом спорта, то картина не была бы такой зрелищной и красочной. Первые три части, которые прогремели на весь мир, и принесли Сталлоне славу, с точки зрения бокса — это ужас. Хотя сюжет и сама идея прикольные, но, все-таки, это больше социальная драма. Добавлю, что в последующих частях "Рокки" все уже было относительно техники боя плюс-минус нормально".