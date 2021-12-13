Грубая ошибка. УЕФА проведет повторную жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов

Впервые в истории УЕФА жеребьевку проведут заново.

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА произошел исторический казус.

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При определении соперников организаторы неправильно разложили шары с командами. В результате этого на первой стадии плей-офф сложилась пара "Манчестер Юнайтед" — "Вильярреал", что противоречит регламенту, поскольку эти соперники уже играли друг против друга на стадии группового этапа. В итоге, шарик с "Манчестер Юнайтед" отложили, а в соперники "Вильярреалу" вытащили другой из возможных соперников — "Манчестер Сити". В итоге, классическая схема была нарушена.

Ряд экспертов выразили свое возмущение и УЕФА была вынуждена отменить первоначальные результаты жеребьевки и назначить повторную процедуру на 16:00 по киевскому времени.

Подобный прецедент во время жеребьевок произошел впервые.

Отметим, что первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 15-16 и 22-23 февраля 2022 года. Ответные встречи состоятся 8-9 и 15-16 марта.

Впервые за 21 год в плей-офф Лиги чемпионов не сыграет "Барселона": каталонский клуб играл в одной группе с киевским "Динамо", но не смог занять вторую строчку в группе, в последнем туре проиграв "Баварии" (0:3). Этим воспользовалась "Бенфика", обыгравшая "Динамо" и оформившая выход в плей-офф.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о финансовых потерях, которые понесла "Барселона" в результате вылета из Лиги чемпионов: они исчисляются десятками миллионов евро. Чтобы компенсировать убытки, каталонскому клубу необходимо как минимум дойти до финала Лиги Европы, где команда Хави продолжит борьбу.