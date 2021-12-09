Ущерб на десятки миллионов. "Барселона" потеряла крупную сумму из-за вылета из Лиги чемпионов

"Гранатово-синие" впервые за 21 год не сыграют в 1/8 финала турнира.

Руководители футбольного клуба "Барселона" подсчитали убытки, которые клуб понесет из-за вылета из розыгрыша Лиги чемпионов, сообщает Mundo Deportivo.

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Сообщается, что в каталонском клубе рассчитывали, что команда дойдет хотя бы до 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. С учетом того, что "Барселона" прекратила борьбу за титул на стадии группового этапа, финансовые потери оцениваются в 30 миллионов евро.

Эта сумма складывается из 9,6 миллионов евро за выход в 1/8 финала и 10,6 миллионов — за выход в 1/4 финала. Остальные 10 миллионов — это доходы от спонсоров и продажи телевизионных прав.

Заняв третье место в группе, "Барселона" получила путевку в 1/16 финала Лиги Европы. Теперь, чтобы компенсировать потери, каталонскому клубу необходимо дойти, как минимум, до финала второго по значимости европейского клубного турнира.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов "Барселона" заработала 56 миллионов евро. Из них 34,11 — за исторический рейтинг, за попадание в групповой этап — 15,64 миллиона. Две победы над киевским "Динамо" принесли "Барселоне" 5,6 миллиона и 930 тысяч — за ничью с "Бенфикой". "Барселона" не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона 2000/2001.

Ранее Фокус рассказывал, что "Барселона" отправила в отставку главного тренера Рональда Кумана. Нидерландский специалист хотел получить компенсацию в размере 12 миллионов евро, а клуб пытался уговорить тренера на сумму в 7-8 миллионов. В итоге, стороны пришли к тому, что "Барселона" заплатит Рональду Куману 10 миллионов евро.

Кроме того, "Барселона" испытывает проблемы со стадионом — "Камп Ноу" нуждается в реконструкции, сумма которой оценивается в 900 миллионов евро.