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"Барселона" заплатит Куману 10 миллионов евро - СМИ

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Рональд Куман ФК Барселона
Фото: Marca | Рональд Куман все же получит солидную компенсацию за досрочный уход из "Барселоны"

Нидерландский тренер принял предложение каталонского клуба, несмотря на то, что предложенная сумма меньше, чем он рассчитывал.

Бывший главный тренер ФК "Барселона" Рональд Куман достиг соглашения с клубом относительно выплаты компенсации за досрочное расторжение контракта, сообщает Marca.

По информации издания, руководству клуба и тренеру удалось договориться о выплате 10 миллионов евро, хотя Куман ранее настаивал на сумме в 12 миллионов евро.

Ранее "Барселона" предлагала Куману сумму в 7,5 миллионов евро, но голландец отказался, настаивая не получении 12 миллионов.

В каталонском клубе 58-летний тренер работал с августа 2020 года. До работы в "Барселоне" Рональд Куман возглавлял такие команды, как нидерландские "Витесс", "Аякс", ПСВ, "АЗ" и "Фейеноорд", португальскую "Бенфику", английские "Саутгемптон" и "Эвертон", испанскую "Валенсию" и национальную сборную Нидерландов.

Под руководством нидерландского специалиста "Барселона" выиграла Кубок Испании в сезоне 2020/2021.

Отметим, что Рональд Куман был уволен 28 октября после поражения от "Райо Вальекано" (0:1). Вместо него команду возглавил бывший футболист "Барселоны" Хави Эрнандес.

Придя в "Барселону", Хави сразу же начал с введения жестких правил. Он запретил футболистам питаться вне клубной столовой и заниматься экстремальными видами спорта, а также обязал приезжать на тренировку заблаговременно. Вместе с тем, 41-летний тренер отправил в отставку физиотерапевта Хуанхо Брау и тренера по физической подготовке Альберта Року. Причина — неудовлетворительное физическое состояние футболистов.

Напомним, что "Барселона" была соперником киевского "Динамо" в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Несмотря на внутренние проблемы клуба, каталонцам удалось дважды обыграть команду Мирчи Луческу. В обоих случаях была зафиксирована победа "Барселоны" со счетом 1:0.