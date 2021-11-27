"Барселона" заплатит Куману 10 миллионов евро - СМИ

Нидерландский тренер принял предложение каталонского клуба, несмотря на то, что предложенная сумма меньше, чем он рассчитывал.

Бывший главный тренер ФК "Барселона" Рональд Куман достиг соглашения с клубом относительно выплаты компенсации за досрочное расторжение контракта, сообщает Marca.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По информации издания, руководству клуба и тренеру удалось договориться о выплате 10 миллионов евро, хотя Куман ранее настаивал на сумме в 12 миллионов евро.

Ранее "Барселона" предлагала Куману сумму в 7,5 миллионов евро, но голландец отказался, настаивая не получении 12 миллионов.

В каталонском клубе 58-летний тренер работал с августа 2020 года. До работы в "Барселоне" Рональд Куман возглавлял такие команды, как нидерландские "Витесс", "Аякс", ПСВ, "АЗ" и "Фейеноорд", португальскую "Бенфику", английские "Саутгемптон" и "Эвертон", испанскую "Валенсию" и национальную сборную Нидерландов.

Под руководством нидерландского специалиста "Барселона" выиграла Кубок Испании в сезоне 2020/2021.

Отметим, что Рональд Куман был уволен 28 октября после поражения от "Райо Вальекано" (0:1). Вместо него команду возглавил бывший футболист "Барселоны" Хави Эрнандес.

Придя в "Барселону", Хави сразу же начал с введения жестких правил. Он запретил футболистам питаться вне клубной столовой и заниматься экстремальными видами спорта, а также обязал приезжать на тренировку заблаговременно. Вместе с тем, 41-летний тренер отправил в отставку физиотерапевта Хуанхо Брау и тренера по физической подготовке Альберта Року. Причина — неудовлетворительное физическое состояние футболистов.

Напомним, что "Барселона" была соперником киевского "Динамо" в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Несмотря на внутренние проблемы клуба, каталонцам удалось дважды обыграть команду Мирчи Луческу. В обоих случаях была зафиксирована победа "Барселоны" со счетом 1:0.