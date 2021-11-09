Уволил двоих. Хави начал работу в "Барселоне" с кадровой чистки

Новый главный тренер "Барселоны" провел первую тренировку после назначения. 41-летний специалист произвел кадровые изменения в команде.

Хави Эрнандес, возглавивший футбольный клуб "Барселона", провел первую тренировку и произвел ряд изменений в жизнедеятельности команды, сообщает издание AS.

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В частности, 41-летний специалист недоволен количеством травмированных футболистов, в связи с чем принял решение об увольнении двух членов предыдущего тренерского штаба. Под раздачу попали физиотерапевт Хуанхо Брау и тренер по физической подготовке Альберт Рока. Обоих в клуб привел предыдущий главный тренер Рональд Куман. В лазарете команды остаются такие футболисты, как Жерар Пике, Мартин Брайтвайт, Усман Дембеле, Педри, Ансу Фати, Эрик Гарсия и Нико Гонсалес.

Также Хави ввел новые организационные правила для игроков и персонала.

Футболисты должны заблаговременно приезжать на тренировку. Для игроков этот показатель составляет 90 минут, а для персонала — 120.

Питание футболистов — только в клубной столовой.

Строгая система штрафных санкций. Повторные нарушения будут караться увеличением штрафа в геометрической прогрессии.

Самостоятельные тренировки.

Запрет на экстремальные виды спорта.

Также игрокам запрещено приезжать домой после полуночи, если до следующего матча остается менее двух суток.

Ранее Фокус рассказывал о возвращении Хави в "Барселону". Тренер, последние два года работавший с катарским "Аль-Садд", подписал с каталонским клубом контракт до 2024 года. За переход тренера боссы "Барселоны" заплатили неустойку в размере 4 миллионов фунтов стерлингов.

В то же время, бывший главный тренер "Барселоны" Рональд Куман отверг предложение клуба о выплате 8 миллионов евро компенсации за досрочный разрыв трудового договора. Голландский специалист намерен получить 12 миллионов.