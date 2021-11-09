Звільнив двох. Хаві розпочав роботу в "Барселоні" з кадрового чистка

Новий головний тренер "Барселони" провів перше тренування після призначення. 41-річний фахівець зробив кадрові зміни в команді.

Хаві Ернандес, який очолив футбольний клуб "Барселона", провів перше тренування та зробив низку змін у життєдіяльності команди, повідомляє видання AS.

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Зокрема, 41-річний фахівець незадоволений кількістю травмованих футболістів, через що ухвалив рішення про звільнення двох членів попереднього тренерського штабу. Під роздачу потрапили фізіотерапевт Хуанхо Брау та тренер із фізичної підготовки Альберт Рока. Обох до клубу привів попередній головний тренер Рональд Куман. У лазареті команди залишаються такі футболісти як Жерар Піке, Мартін Брайтвайт, Усман Дембеле, Педрі, Ансу Фаті, Ерік Гарсія та Ніко Гонсалес.

Також Хаві запровадив нові організаційні правила для гравців і персоналу.

Футболісти мають заздалегідь приїжджати на тренування. Для гравців цей показник становить 90 хвилин, а для персоналу – 120.

Харчування футболістів — лише в клубній їдальні.

Сувора система штрафних санкцій. Повторні порушення каратимуться збільшенням штрафу в геометричній прогресії.

Самостійне тренування.

Заборона екстремальних видів спорту.

Також гравцям заборонено приїжджати додому після опівночі, якщо до наступного матчу залишається менше двох діб.

Раніше Фокус розповідав про повернення Хаві до "Барселони". Тренер, який останні два роки працював із катарським "Аль-Саддом", підписав із каталонським клубом контракт до 2024 року. За перехід тренера боси "Барселони" заплатили неустойку в розмірі 4 мільйонів фунтів стерлінгів.

Водночас колишній головний тренер "Барселони" Рональд Куман відкинув пропозицію клубу про виплату 8 мільйонів євро компенсації за достроковий розрив трудового договору. Голландський фахівець має намір одержати 12 мільйонів.