Сага завершилася: Хаві очолив "Барселону" (відео)

Колишній півзахисник "гранатово-синіх" став новим головним тренером команди. Контракт 41-річного тренера з клубом діятиме до 2024 року.

Екс-півзахисник "Барселони" Хаві став новим головним тренером каталонського клубу. Про це повідомляється в офіційному твіттер-акаунті "Барселони".

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Інсайдер Фабриціо Романо стверджує, що 41-річний фахівець підписав із "Барселоною" контракт до 2024 року, а британські ЗМІ повідомляють, що каталонський клуб заплатив "Аль-Садду" 4 мільйони фунтів компенсації за достроковий розрив контракту з тренером.

Офіційне підтвердження також з'явилось на сайті футбольного клубу "Барселона".

"ФК "Барселона" досяг угоди з Хаві Ернандесом про те, щоб він очолив нашу команду до кінця поточного сезону та протягом двох наступних років. Хаві — вихованець клубної школи "Барселони", залишив свій поточний клуб "Аль-Садд" з Катару після успішних переговорів, які відбулися останніми днями із власниками клубу", — йдеться у заяві.

Очікується, що Хаві буде представлений головним тренером у понеділок, 8 листопада. Захід та прес-конференція відбудуться на стадіоні "Камп Ноу".

Чим відомий Хаві Ернандес?

Як гравець, у складі "Барселони" Хаві провів 767 матчів (клубний рекорд за кількістю матчів) і виграв 25 титулів (4 рази Лігу чемпіонів, 8 — чемпіонат Іспанії, 3 — Кубок Іспанії, 2 — Клубний чемпіонат світу, 2 — Суперкубок Європи і 6 — Суперкубок Іспанії).

Він також був важливим гравцем у збірній Іспанії, з якою вигравав чемпіонати Євро (2008 та 2012) та чемпіонат світу (2010).

Хаві залишив "Барселону" у 2015 році, після 17 років виступів за клуб. Він переїхав до Катару, де чотири роки грав за "Аль-Садд", а у 2019 році завершив кар'єру гравця та став головним тренером цієї команди.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, що "Барселона" відправила у відставку Рональда Кумана. Причиною звільнення стали незадовільні результати команди. Клуб намагається домовитися з тренером про виплату 7,5 мільйона євро компенсації, але голландський тренер хоче отримати всю суму, прописану в контракті — 12 мільйонів євро.