Сага завершилась: Хави возглавил "Барселону" (видео)

Бывший полузащитник "гранатово-синих" стал новым главным тренером команды. Контракт 41-летнего тренера с клубом будет действовать до 2024 года.

Экс-полузащитник "Барселоны" Хави стал новым главным тренером каталонского клуба. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте "Барселоны".

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Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что 41-летний специалист подписал с "Барселоной" контракт до 2024 года, а британские СМИ сообщают, что каталонский клуб заплатил "Аль-Садду" 4 миллиона фунтов компенсации за досрочный разрыв контракта с тренером.

Официальное подтверждение также появилось на сайте футбольного клуба "Барселона".

"ФК "Барселона" достиг соглашения с Хави Эрнандесом о том, чтобы он возглавил нашу команду до конца текущего сезона и в течение двух следующих лет. Хави — воспитанник клубной школы "Барселоны", покинул свой текущий клуб "Аль-Садд" из Катара после успешных переговоров, которые состоялись в последние дни с владельцами клуба", — говорится в заявлении.

Ожидается, что Хави будет представлен в качестве главного тренера в понедельник, 8 ноября. Мероприятие и пресс-конференция состоятся на стадионе "Камп Ноу".

Чем известен Хави Эрнандес?

В качестве игрока, в составе "Барселоны" Хави провел 767 матчей (клубный рекорд по количеству матчей) и выиграл 25 титулов (4 раза Лигу чемпионов, 8 — чемпионат Испании, 3 — Кубок Испании, 2 — Клубный чемпионат мира, 2 — Суперкубок Европы и 6 — Суперкубок Испании).

Он также был важным игроком в сборной Испании, с которой выигрывал чемпионаты Евро (2008 и 2012) и чемпионат мира (2010).

Хави покинул "Барселону" в 2015 году, после 17 лет выступлений за клуб. Он переехал в Катар, где четыре года играл за "Аль-Садд", а в 2019 году завершил карьеру игрока и стал главным тренером этой команды.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, что "Барселона" отправила в отставку Рональда Кумана. Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты команды. Клуб пытается договориться с тренером о выплате 7,5 миллионов евро неустойки, но голландский тренер хочет получить всю сумму, прописанную в контракте — 12 миллионов евро.