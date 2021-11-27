"Барселона" заплатить Куману 10 мільйонів євро — ЗМІ

Нідерландський тренер прийняв пропозицію каталонського клубу, незважаючи на те, що запропонована сума менша, ніж він розраховував.

Колишній головний тренер ФК "Барселона" Рональд Куман досяг угоди з клубом щодо виплати компенсації за дострокове розірвання контракту, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, керівництву клубу та тренеру вдалося домовитися про виплату 10 мільйонів євро, хоча Куман раніше наполягав на сумі 12 мільйонів євро.

Раніше "Барселона" пропонувала Куману суму 7,5 мільйонів євро, але голландець відмовився, наполягаючи на отриманні 12 мільйонів.

У каталонському клубі 58-річний тренер працював із серпня 2020 року. До роботи в "Барселоні" Рональд Куман очолював такі команди, як нідерландські "Вітесс", "Аякс", ПСВ, "АЗ" та "Фейєнорд", португальську "Бенфіку", англійські "Саутгемптон" та "Евертон", іспанську "Валенсію" та національну збірну Нідерландів.

Під керівництвом нідерландського спеціаліста "Барселона" виграла Кубок Іспанії у сезоні 2020/2021.

Зазначимо, що Рональда Кумана було звільнено 28 жовтня після поразки від "Райо Вальєкано" (0:1). Замість нього команду очолив колишній футболіст "Барселони" Хаві Ернандес.

Прийшовши до "Барселони", Хаві відразу ж почав із запровадження жорстких правил. Він заборонив футболістам харчуватися поза клубною їдальнею та займатися екстремальними видами спорту, а також зобов'язав приїжджати на тренування завчасно. Разом з тим, 41-річний тренер відправив у відставку фізіотерапевта Хуанхо Брау та тренера з фізичної підготовки Альберта Року. Причина – незадовільний фізичний стан футболістів.

Нагадаємо, що "Барселона" була суперником київського "Динамо" у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА. Незважаючи на внутрішні проблеми клубу, каталонцям вдалося двічі обіграти команду Мірчі Луческу. В обох випадках було зафіксовано перемогу "Барселони" з рахунком 1:0.