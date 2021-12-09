Збитки на десятки мільйонів. "Барселона" втратила велику суму через виліт з Ліги чемпіонів

"Гранатово-сині" вперше за 21 рік не зіграють у 1/8 фіналу турніру.

Керівники футбольного клубу "Барселона" підрахували збитки, які клуб зазнає через виліт із розіграшу Ліги чемпіонів, повідомляє Mundo Deportivo.

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Повідомляється, що в каталонському клубі розраховували, що команда дійде бодай до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Зважаючи на те, що "Барселона" припинила боротьбу за титул на стадії групового етапу, фінансові втрати оцінюються в 30 мільйонів євро.

Ця сума складається з 9,6 мільйонів євро за вихід до 1/8 фіналу та 10,6 мільйонів — за вихід до 1/4 фіналу. Інші 10 мільйонів — це доходи від спонсорів і продажу телевізійних прав.

Зайнявши третє місце в групі, "Барселона" здобула путівку до 1/16 фіналу Ліги Європи. Тепер, щоб компенсувати втрати, каталонському клубу необхідно дійти як мінімум до фіналу другого за значимістю європейського клубного турніру.

У поточному розіграші Ліги чемпіонів "Барселона" заробила 56 мільйонів євро. З них 34,11 – за історичний рейтинг, за потрапляння в груповий етап – 15,64 мільйона. Дві перемоги над київським "Динамо" принесли "Барселоні" 5,6 мільйона та 930 тисяч — за нічию з "Бенфікою". "Барселона" не зіграє в плей-оф Ліги чемпіонів уперше з сезону 2000/2001.

Раніше Фокус розповідав, що "Барселона" відправила у відставку головного тренера Рональда Кумана. Нідерландський фахівець хотів отримати компенсацію в розмірі 12 мільйонів євро, а клуб намагався умовити тренера на суму 7-8 мільйонів. У підсумку сторони дійшли того, що "Барселона" заплатить Рональду Куману 10 мільйонів євро.

Крім того, "Барселона" має проблеми зі стадіоном — "Камп Ноу" потребує реконструкції, сума якої оцінюється в 900 мільйонів євро.