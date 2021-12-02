"З ремонтом стадіону ми запізнилися на 15 років": директор "Барселони" заявив про проблеми на "Камп Ноу"

За словами функціонера, в матчі Ліги чемпіонів проти "Бенфіки" дренажна система стадіону не справлялася із навантаженнями. Реконструкція стадіону може коштувати 900 млн євро.

Генеральний директор ФК "Барселона" Ферран Ревертер заявив, що стадіон "Камп Ноу" потребує термінових ремонтних робіт. Про це повідомляє видання Sport.es.

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Функціонер під час засідання щодо подальшого фінансування клубу заявив, що з ремонтом стадіону керівники клубів запізнилися на 15 років.

"Це були б дуже погані новини. Необхідно було б переосмислити все фінансове питання, і стадіон у будь-якому разі має бути реформований, бо він перебуває в поганому стані. У матчі з "Бенфікою" можна було побачити маленькі водоспади.

"Ми спізнилися більш ніж на 15 років. У 2003 році правління Жуана Лапорти вже пропонувало реконструювати "Камп Ноу". З того часу Барса отримала 9 мільярдів євро. Ці гроші були використані для спортивного проєкту лише 5% нашої інфраструктури. Це інвестиції, а не витрати. Ми шукатимемо гроші", — зазначив Ревертер.

Він також звернув увагу решти керівників клубу, враховуючи президента Жуана Лапорту, що "Барселона" має щороку інвестувати гроші в розвиток інфраструктури.

"Це концептуальне питання. Що варто було б зробити, то це побудувати стадіон. Що має бути зрозуміло з новими технологіями, так це те, що "Барса" має щорічно інвестувати у свої об'єкти, щоб відповідати сучасним вимогам. Це не витрати, а вкладення, які зроблять стадіон привабливим і принесуть новий дохід”, — зазначив генеральний директор клубу.

Керівники "Барселони" очікують інвестицій у розмірі 1,5 млрд євро, з яких 900 мільйонів планують витратити на реконструкцію "Камп Ноу".

Нагадаємо, що "Барселона" зіштовхнулася з великими фінансовими проблемами, через які клуб не зміг зберегти у складі лідера команди Ліонеля Мессі, котрий перейшов у ПСЖ.

Фокус розповідав, що керівництво каталонського клубу виплатить Рональду Куману 10 мільйонів євро. Голландський фахівець отримає ці гроші за дострокове розірвання контракту. Куман був звільнений 28 жовтня після низки незадовільних результатів.