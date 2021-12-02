"С ремонтом стадиона мы опоздали на 15 лет": директор "Барселоны" заявил о проблемах на "Камп Ноу"

По словам функционера, в матче Лиги чемпионов против "Бенфики" дренажная система стадиона не справлялась с нагрузками. Реконструкция стадиона может обойтись в 900 млн евро.

Генеральный директор ФК "Барселона" Ферран Ревертер заявил, что стадион "Камп Ноу" нуждается в срочных ремонтных работах. Об этом сообщает издание Sport.es.

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Функционер во время заседания относительно дальнейшего финансирования клуба заявил, что с ремонтом стадиона руководители клубов опоздали на 15 лет.

"Это были бы очень плохие новости. Необходимо было бы переосмыслить весь финансовый вопрос, и стадион в любом случае должен быть реформирован, потому что он находится в плохом состоянии. В матче с "Бенфикой" можно было увидеть маленькие водопады.

"Мы опоздали более чем на 15 лет. В 2003 году правление Жоана Лапорты уже предлагало реконструировать "Камп Ноу". С тех пор Барса получила 9 миллиардов евро. Эти деньги были использованы для спортивного проекта только 5% нашей инфраструктуры. Это инвестиции, а не расходы. Мы будем искать деньги", — отметил Ревертер.

Он также обратил внимание остальных руководителей клуба, включая президента Жоана Лапорту, что "Барселона" должна ежегодно инвестировать деньги в развитие инфраструктуры.

"Это концептуальный вопрос. Что стоило бы сделать, так это построить стадион. Что должно быть ясно с новыми технологиями, так это то, что "Барса" должна ежегодно инвестировать в свои объекты, чтобы соответствовать современным требованиям. Это не расходы, а вложения, которые сделают стадион привлекательным и принесут новый доход", — отметил генеральный директор клуба.

Руководители "Барселоны" ожидают инвестиций в размере 1,5 млрд евро, из которых 900 миллионов планируют потратить на реконструкцию "Камп Ноу".

Напомним, что "Барселона" столкнулась с большими финансовыми проблемами, из-за которых клуб не смог сохранить в составе лидера команды Лионеля Месси, который перешел в ПСЖ.

Фокус рассказывал, что руководство каталонского клуба выплатит Рональду Куману 10 миллионов евро. Голландский специалист получит эти деньги за досрочное расторжение контракта. Куман был уволен 28 октября после череды неудовлетворительных результатов.