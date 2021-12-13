Груба помилка. УЄФА проведе повторне жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Уперше в історії УЄФА жеребкування проведуть знову.

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському місті Ньйон під час жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА відбувся історичний казус.

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Під час визначення суперників організатори неправильно розклали кулі з командами. Унаслідок цього на першій стадії плей-оф склалася пара "Манчестер Юнайтед" — "Вільярреал", що суперечить регламенту, оскільки ці суперники вже грали один проти одного на стадії групового етапу. Зрештою кульку з "Манчестер Юнайтед" відклали, а в суперники "Вільярреалу" витягли іншого з можливих суперників — "Манчестер Сіті". Унаслідок класична схема була порушена.

Низка експертів висловила своє обурення і УЄФА була змушена скасувати початкові результати жеребкування та призначити повторну процедуру на 16:00 за київським часом.

Подібний прецедент під час жеребкування стався вперше.

Зазначимо, що перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановані на 15-16 і 22-23 лютого 2022 року. Зустрічі у відповідь відбудуться 8-9 і 15-16 березня.

Уперше за 21 рік у плей-оф Ліги чемпіонів не зіграє "Барселона": каталонський клуб грав в одній групі з київським "Динамо", але не зміг посісти другий рядок у групі, в останньому турі програвши "Баварії" (0:3). Цим скористалася "Бенфіка", яка обіграла "Динамо" й оформила вихід у плей-оф.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про фінансові втрати, які зазнала "Барселона" внаслідок вильоту з Ліги чемпіонів: вони обчислюються десятками мільйонів євро. Щоб компенсувати збитки, каталонському клубу необхідно дійти як мінімум до фіналу Ліги Європи, де команда Хаві продовжить боротьбу.