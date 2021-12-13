Роналду и Месси не встретятся. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Со второй попытки УЕФА удалось определить пары 1/8 финала Лиги чемпионов.

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

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Из-за технического форс-мажора результаты первой сегодняшней жеребьевки были отменены. При повторном жребии по сравнению с первым, неизменной осталось только одна пара: "Челси" — "Лилль".

А вот дуэли Криштиану Роналду и Лионеля Месси в 1/8 финала не будет: "Манчестер Юнайтед" получил в соперники "Атлетико", а ПСЖ сыграет против "Реала".

Благосклонной была жеребьевка к "Бенфике" украинца Романа Яремчука. Вместо "Реала" португальский клуб получил в соперники амстердамский "Аякс".

Лига чемпионов УЕФА. Жеребьевка 1/8 финала «Зальцбург» — «Бавария» «Спортинг» — «Манчестер Сити» «Бенфика» — «Аякс» «Челси» — «Лилль» «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» «Вильярреал» — «Ювентус» «Интер» — «Ливерпуль» ПСЖ — «Реал»

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 15-16 и 22-23 февраля 2022 года. Ответные встречи состоятся 8-9 и 15-16 марта.

Отметим, что в нынешнем сезоне не действует правило выездного гола: в случае, если по итогам двух матчей счет в противостоянии будет равным, преимущество голов, забитых на выезде больше не действует. При таких обстоятельствах соперникам придется играть два овертайма и при необходимости — пробивать 11-метровые удары.

Украину в групповом этапе Лиги чемпионов представляли два клуба: киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Киевляне заняли последнее место в группе, где их соперниками были "Бавария", "Бенфика" и "Барселона". "Шахтер" также финишировал последним в группе, где им противостояли "Реал", "Интер" и "Шериф".

Ранее Фокус рассказывал о скандале, который возник после матча группового этапа "Зальцбург" — "Севилья". Австрийский клуб оформил выход в плей-офф и очень бурно праздновал это событие в раздевалке. На одном из видео прозвучало оскорбление испанских футболистов.