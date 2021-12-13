Роналду и Месси не встретятся. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Со второй попытки УЕФА удалось определить пары 1/8 финала Лиги чемпионов.
В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Из-за технического форс-мажора результаты первой сегодняшней жеребьевки были отменены. При повторном жребии по сравнению с первым, неизменной осталось только одна пара: "Челси" — "Лилль".
А вот дуэли Криштиану Роналду и Лионеля Месси в 1/8 финала не будет: "Манчестер Юнайтед" получил в соперники "Атлетико", а ПСЖ сыграет против "Реала".
Благосклонной была жеребьевка к "Бенфике" украинца Романа Яремчука. Вместо "Реала" португальский клуб получил в соперники амстердамский "Аякс".
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Лига чемпионов УЕФА. Жеребьевка 1/8 финала
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«Зальцбург» — «Бавария»
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«Спортинг» — «Манчестер Сити»
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«Бенфика» — «Аякс»
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«Челси» — «Лилль»
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«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»
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«Вильярреал» — «Ювентус»
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«Интер» — «Ливерпуль»
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ПСЖ — «Реал»
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 15-16 и 22-23 февраля 2022 года. Ответные встречи состоятся 8-9 и 15-16 марта.
Отметим, что в нынешнем сезоне не действует правило выездного гола: в случае, если по итогам двух матчей счет в противостоянии будет равным, преимущество голов, забитых на выезде больше не действует. При таких обстоятельствах соперникам придется играть два овертайма и при необходимости — пробивать 11-метровые удары.
Украину в групповом этапе Лиги чемпионов представляли два клуба: киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Киевляне заняли последнее место в группе, где их соперниками были "Бавария", "Бенфика" и "Барселона". "Шахтер" также финишировал последним в группе, где им противостояли "Реал", "Интер" и "Шериф".
Ранее Фокус рассказывал о скандале, который возник после матча группового этапа "Зальцбург" — "Севилья". Австрийский клуб оформил выход в плей-офф и очень бурно праздновал это событие в раздевалке. На одном из видео прозвучало оскорбление испанских футболистов.